iOS 14 Beta 6 mit Bug Bounty, neuem Datei-Importer

Halyna Kubiv

Just eine Woche nach der Beta 5 ist bereits die Beta 6 von iOS 14 erschienen. Dabei haben Apple-Entwickler mehrere Bugs behoben.

Vergr├Â├čern iOS 14

Die Beta 6 von iOS 14 hat eine wichtige Neuerung, die mit Funktionen nichts zu tun hat: Sie erscheint mit dem Abstand von einer Woche zu der letzten f├╝nften Beta, die am 18. August f├╝r die Entwickler ver├Âffentlicht wurde. Dies bedeutet, dass das iOS 14 einen Schritt n├Ąher an der endg├╝ltigen Version f├╝r alle Nutzer ist.

Wenn man sich das Muster der Vorg├Ąnger-Versionen wie iOS 13 und iOS 12 anschaut, durchl├Ąuft ein iOS-Betriebssystem knapp zw├Âlf Betas, bevor Apple es f├╝r alle freigibt. Mit der sechsten Beta befindet sich das iOS 14 also in der Mitte des Test-Prozesses. Man kann spekulieren, dass Apple die neuesten Betriebssysteme mit Versp├Ątung von einer bis zwei Wochen ver├Âffentlicht, denn in den vergangenen Jahren wurde um diese Jahreszeit (zweite August-H├Ąlfte) bereits Beta 8 oder 9 freigegeben ( am 21. August 2019 ÔÇô iOS 13 Beta 8, 23. August 2018 ÔÇô iOS 12 Beta 10 ).

Apple hat in der aktuellen Version von iOS 14 Beta ziemlich viele Bugs behoben. Ab Beta 6 k├Ânnen die Entwickler die gefundenen Sicherheitsl├╝cken an Apple berichten und sich f├╝r die Entlohnung beim Bug-Bounty-Programm bewerben. Zu den behobenen Problemen geh├Âren eine verschl├╝sselte APFS-Festplatte, die in den vorherigen Versionen nicht erkannt wurde sowie leere Widgets auf dem Startscreen. Siri-Shortcuts k├Ânnen der Reihe nach abgearbeitet werden, der Exchange-Account weist keine Probleme mehr bei der Authentifizierung auf.

An wirklich neuen Funktionen gibt es nicht viel : Zum einen hat Apple das Uhrzeit-Fenster beim Wecker ├╝berarbeitet, die Karten-App zeigt im neuen Startbildschirm kommende Funktionen wie die Fahrradrouten, und mit den Airpods Pro l├Ąsst sich das sogenannte Spatial Audio aktivieren, ein r├Ąumlicher Klang. Apple hat zudem eine neue Methode zum Datei-Import hinzugef├╝gt.



Etwas l├Ąnger ist die Liste der bekannten Bugs : Seit iOS 14 Beta 4 hat Apple die Entwicklungsumgebung f├╝r Widgets ge├Ąndert, die alten Widgets werden unter den neueren Versionen nicht funktionieren. Dazu k├Ânnen manche Widgets ohne sichtbaren Grund vom Startbildschirm verschwinden, diese lassen sich dann ├╝ber Einstellungen leicht hinzuf├╝gen. Das Wetter-Widget hat bis jetzt noch mehrere Probleme: Zuweilen kann die Anwendung einen falschen Standort anzeigen oder gar einen leeren Bildschirm.