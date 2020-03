iOS 14: Das wird alles neu

Peter Müller

Im Code erster Vorabversionen von iOS 14 finden sich angeblich jede Menge Hinweise auf massive Neuerungen.

Vergrößern Jedes Jahr eine neue Hausnummer © Boris Mayer - shutterstock.com

Wie 9to5Mac Einblick in den Code von iOS 14 erhalten hat, verrät das Portal nicht. Gut drei Monate vor der WWDC – so sie denn stattfindet – sollten an sich auch nur Apple-Mitarbeiter Einblick haben, Cupertino wird über das Leak wenig erfreut sein.

Ob die Informationen korrekt sind, lässt sich auch nicht überprüfen, Interessantes weiß 9to5Mac gleichwohl zu berichten. Eine spektakuläre Änderung sei für den Homescreen geplant: Ab iOS 14 werde man auf dem Startbildschirm optional eine Liste aller installierten Apps zu sehen bekommen, diese Listenansicht lasse sich nach unterschiedlichen Kriterien sortieren. So könne man sich etwa alle Apps mit bisher unbeachteten Benachrichtigungen oben anzeigen lassen oder die zuletzt benutzten. Siri kann je nach Tageszeit so auch bessere Vorschläge unterbreiten.

Neben einem neuen Cursor für die Maus werde es auch neue Gesten geben, um zwischen Apps hin und her zu wechseln. Diese würden mit dem Trackpad des kommenden Smartkeyboards zusammen hängen. Das kommende iPad Pro werde laut der Analyse des Systemcodes ein Dreifachkamerasystem mitbringen.

Auch zum iPhone 9, das angeblich schon in Produktion sei, verrate der Code von iOS 14 Details. Das neue Gerät werde wie das iPhone 8 auf Touch ID setzen und in Apple Pay Express ÖPNV unterstützen – damit erkenne man iPhone-6-Nutzer als Zielgruppe für ein Upgrade, denn diese Bezahlung von Bus und Bahn im Vorbeigehen ist neueren Geräten vorbehalten.

Das Apple TV soll eine neue Fernbedienung bekommen, die aktuelle Siri-Remote ist für viele Benutzer ein Ärgernis. Auf das Apple TV werde man sich künftig eine App mit Fitnessübungen laden können, die man dann vor dem Fernsehapparat absolvieren kann.

9to5Mac veröffentlicht täglich neue Erkenntnisse der Code-Analyse, so waren in den letzten Tagen auch schon Hinweise auf einen Apple-Over-Ear-Kopfhörer aufgetaucht, ebenso Hinweise auf Messung des Blutsauerstoffs mit der Apple Watch .