iOS 14 saugt iPhone-Akku leer: Nutzer beschweren sich

Kris Wallburg

Auf Twitter beschweren sich Nutzer, dass iOS 14 den Akku des iPhones stärker beansprucht und deshalb die Akkulaufzeit sinkt.

Vergrößern Einige Nutzer berichten von einem erhöhten Akkuverbrauch unter iOS 14 © Shutterstock.com/Primakov

Es ist jetzt ziemlich genau zwei Wochen her, dass Apple die neue iOS-Version 14 für alle iPhone-Besitzer ausgerollt hat. Während die allgemeine Resonanz sehr positiv ausfällt, vor allem die neuen Widgets und die App-Bibliothek kommen sehr gut an, gibt es auch kritische Stimmen. So berichtet der englische Mirror , dass viele Nutzer mit einem erhöhten Akkuverbrauch zu kämpfen haben.

Vor allem auf Twitter melden sich viele Nutzer, deren Akkulaufzeit seit dem Update auf iOS 14 wohl deutlich gesunken ist. Die Aussagen darüber, wie groß der Unterschied zu iOS 13 ist, unterscheiden sich jedoch deutlich.

Die Twitter-Nutzerin @cassandrajamena schrieb:

" Der Akku meines Pro Max hat immer ewig gehalten, aber seit iOs 14 ist meine Akkulaufzeit Mist. "



Und die Twitter-Nutzerin @trASAPferg schrieb:

"Wenn ihr das iOS-14-Update noch nicht gemacht habt; DONT DO IT. Der Batterieverbrauch ist unglaublich. Von 90% auf 3% in einer Stunde."

Einen derartigen Anstieg des Energieverbrauchs können wir aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, aber dem subjektiven Empfinden einiger Redaktionsmitglieder ist die Akkulaufzeit mit der Einführung von iOS 14 etwas gesunken. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die neuen Features von iOS 14 einen erhöhten Energieverbrauch zu Folge haben. Dass die Batterie eines iPhones innerhalb von einer Stunde von 90% auf 3% sinkt, ist aber kaum auf das Softwareupdate zurückzuführen.

Sollten Sie auch das Gefühl haben, dass ihre Akkulaufzeit gesunken ist, können Sie mithilfe der Bildschirmzeit überprüfen, ob Sie auch mehr Zeit am iPhone verbracht haben. Das könnte ein Grund für das subjektive Empfinden einer kürzeren Akkulaufzeit sein. Achten Sie außerdem darauf, dass Ihr iPhone auf dem neuesten Stand ist. Apple hat seit der Veröffentlichung von iOS 14 schon zwei kleinere Updates ausgerollt, die Bugfixes enthalten.