iOS 14 und iPadOS 14: Podcast-App soll neue Funktionen bekommen

Peter Müller

Podcasts werden immer populärer, Spotify geht damit auf Kundenfang. Jetzt reagiert Apple mit Neuerungen der iOS-App.

Vergrößern Podcasts in iOS 14 © Apple

In iOS 14 und iPadOS 14 soll die Podcasts-App bedeutende Änderungen erfahren, berichtet 9to5Mac . Wie in der Musik-App werde es einen neuen Reiter "Für dich" geben, in dem die Anwendung Inhalte präsentiert, die sich nach den bisher gehörten Podcasts orientieren. Anbeiter von Podcasts können ihren Abonnenten zudem Bonusfolgen anbieten. Apple reagiere damit auf Spotify, das, seitdem es auch Podcasts anbietet, mehr Abonnenten gewonnen hat und seinen Vorsprung auf Apple damit vergrößerte. Ob auch die Podcast-App auf dem Mac derart ausgeweitet wird, klärt der Bericht nicht – das werden wir aber am Montag erfahren. Vor einem Jahr erst hatte Apple die Podcast-App auf den Mac gebracht und dabei iTunes aus macOS Catalina entfernt.