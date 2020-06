iOS 14 zeigt, welche Apps die Zwischenablage kopieren

Halyna Kubiv

Zuletzt wurde das Thema im Februar diskutiert: Manche Apps erlaubten es sich, die Zwischenablage des Nutzers zu kopieren.

Vergr├Â├čern iOS Zwischenablage © Youtube / Ryan Jones

Bereits Ende Februar haben die beiden Forscher Talal Haj Bakry und Tommy Mysk auf ihrem Blog auf eine Sicherheitsproblematik hingewiesen : Unter iOS (wie unter Android) k├Ânnen App ohne Erlaubnis der Nutzer auf die Zwischenablage zugreifen und die Inhalte von dort ├╝bernehmen. Bei manchen Apps ist dieser Zugriff durch ihre Funktionen legitimiert: So kann Safari unter iOS unterscheiden, dass der Nutzer in die Adresszeile gerade eine URL kopiert, und neben "Einsetzen" auch "Einsetzen und ├Âffnen" anbieten, was dem Anwender die Suche, zus├Ątzliche Klicks und letztendlich Zeit spart. Andere Apps ├╝berwachen Zwischenablage auf dem Ger├Ąt, ohne dazu irgendwelchen Anwendungsgrund zu haben. Vor allem TikTok, das soziale Video-Netzwerk aus China, kann hier in den Erkl├Ąrungsnot geraten. Gegen├╝ber " The Telegraph " haben die Sprecher der App im M├Ąrz versprochen, mit dem n├Ąchsten App-Update dieses App-Verhalten zu ├Ąndern. Nachdem Apple iOS 14 als Developer-Beta den registrierten Entwicklern zur Verf├╝gung gestellt hatte, ver├Âffentlichte ein Nutzer auf Twitter das gleiche Verhalten der App, nun mit iOS 14 dokumentiert.

Laut " Arstechnica " betreiben knapp 60 Apps aus den Top-Charts im App Store den Zugriff auf die Zwischenablage unter iOS, ohne dazu nachvollziehbare Gr├╝nde zu haben. Dazu geh├Âren beispielsweise solche beliebte Apps wie Akku Weather, Sky Ticket, Viber, Dazn, PUBG Mobile, Bejeweled, ntv Nachrichten, Stern Nachrichten und weiter mehr. Wenn man bedenkt, dass mit dem Handoff auf den neueren Ger├Ąten noch die universelle Zwischenablage aktiviert ist und so die kopierten Daten von dem Mac in der Zwischenablage unter iOS zug├Ąnglich sind, k├Ânnen solche Apps auf deutlich mehr Daten zugreifen, als man sich als Nutzer bewusst ist. Allerdings ist der Zugriff nur dann erlaubt, wenn die App im Vordergrund ist, hei├čt, aktiv benutzt wird.