iOS 15.2 Beta 2 bringt anonymen Mail-Versand und Daten-App-Übersicht

Halyna Kubiv

Seit gestern Abend steht den registrierten Entwicklern iOS 15.2 Beta 2 zur Verfügung. Darin findet sich eine wichtige Neuerung für den App Store.

Vergrößern iOS 15.2

Aktualisierung vom 10. November 2021:

Gestern Abend hat Apple die zweite Beta von iOS 15.2 veröffentlicht, neu dabei sind Nachlasskontakte. Damit können iPhone-Inhaber einen Kontakt einrichten, der nach ihrem Tod an die iPhone-Daten herankommen kann. Mehr dazu lesen Sie in der Liste der neuen Funktionen weiter unten.

Ursprüngliche Nachricht vom 28. Oktober 2021:

Zwei Tage nach der Veröffentlichung von iOS 15.1 für alle hat Apple schon die nächste Beta veröffentlicht. Der Nachfolger trägt die Versionsnummer 15.2 und ist momentan nur für Entwickler zugänglich. Wir rechnen jedoch mit einer Public Beta heute Abend. Vor allem im Hintergrund behebt der Hersteller mehrere Fehler: Bei beendeten Abos, die sich beim Testen selbstständig verlängert haben, auch einige Unzulänglichkeiten an der Oberfläche beim Scrollen oder Ausfüllen der Zeilen wurden behoben. Es gibt in der iOS 15.2 Beta 1 zwei wichtige Neuerungen für Nutzer.

In der Einstellungen-App unter "Datenschutz" und weiter unter "Datenschutzbericht der Apps" kann man eine Zusammenfassung aktivieren, welche Apps welche iPhone-Daten wie oft nutzen. Die Nutzenden können einsehen, welche Apps die Daten des Smartphones auslesen, auf welche Sensoren sie zugreifen und wie oft diese App online gehen. Eine App erscheint in dieser Auswertung, wenn sie zumindest einmal genutzt wurde.

Neues SOS-Vorgehen

Den Notruf kann man nun mit zwei Methoden tätigen: Entweder drückt man die Seiten-Taste zusammen mit dem Lauter- oder Leiser-Button, oder man drückt die Seitentaste in schneller Abfolge fünfmal oder mehr. Apple hat hier bis zum Notruf den Countdown von acht bis eins etwas verlangsamt, sodass so ein Notruf noch rechtzeitig abgebrochen wird, wenn die Tasten zufällig getätigt wurden.

Missbrauchswarnung in iMessage

Noch im Sommer hat Apple angekündigt, einige Schritte gegen Kindermissbrauch in iOS und weiteren Systemen zu implementieren. Dies führte zu einer Diskussion unter der Nutzer und Experten, sodass Apple diese Pläne zurückstellte. In iOS 15.2 kommt ein Teil der angekündigten Neuerungen: Die Eltern können für ihre Kinder den Missbrauchsschutz einstellen: Verdächtige Bilder werden nur verschwommen angezeigt, erst nach dem Einverständnis werden sie komplett geladen. Die Eltern oder ein Elternteil kann noch eine Benachrichtigung erhalten, dass das Kind über iMessage seltsame Bilder erhält.

Nachlasskontakte

Eine Option für Nachlasskontakte hat Apple schon länger angekündigt, sie wird ab iOS 15.2 aktiv. In der Einstellungen-App im Bereich eigener Apple-ID kann man unter "Passwort und Sicherheit" einen Nachlasskontakt einrichten.

Mails anonym versenden

Das klingt erstmal etwas paradox, denn bei einer versendeten Mail ist immer die E-Mail-Adresse des Absenders mit dabei. Wer iCloud+ abonniert hat, hat nun eine Möglichkeit, eigene Mail-Adresse hinter anonymisierten Zahlen- und Buchstabenabfolge als Alias verstecken. Dafür muss man beim Ersteller der Mail auf das Feld "Von" tippen.

iOS 15.2 Verfügbarkeit

Wir rechnen mit einer Public Beta für alle interessierte Tester in den nächsten Tagen, womöglich schon heute Abend. Mit einer finalen Version kann man bis Ende des Jahres, voraussichtlich gegen Mitte Dezember rechnen: iOS 14.3 in der ersten Beta wurde beispielsweise im November veröffentlicht, Mitte Dezember ging die Finale Version an alle Nutzer .