iOS 15.4 Beta 5: Keine Keynote

Jason Cross, Halyna Kubiv

Keine neuen Funktionen in der fünften Beta von iOS 15.4, dafür aber eine zusätzliche Siri-Stimme und immer noch genügend Bugs.

Vergrößern iOS 15.4

Wie erwartet hat Apple nach der Veröffentlichung von iOS 15.3 die nächste Beta für iOS 15 (und die dazugehörigen Betriebssysteme wie iPadOS, watchOS und tvOS) – iOS 15.4 – veröffentlicht. Nach der letzten Runde, die vorwiegend Sicherheitsupdates und Bugfixes brachte, sind jetzt auch wieder einige neue Funktionen an Bord. Respektive eine altbekannte, die Apple schon letztes Jahr im Juni vorgestellt, aber bislang noch nicht umgesetzt hatte. Die zweite Beta für Entwickler ist am 8. Februar erschienen, die dritte Beta kommt etwas ungewöhnlich statt zwei Wochen danach schon eine Woche heraus, am 15. Februar. Mit der vierten Beta behält Apple den allwöchentlichen Aktualisierungszyklus, die fünfte Beta kommt wie erwartet nach einer Woche, allerdings ohne Keynote-Einladung.

In der fünften Beta von iOS 15.4 finden sich kaum neue Funktionen außer einer zusätzlichen Siri-Stimme für die US-Nutzer . Apple muss zudem noch etliche Fehler beheben, bis das iOS 15.4 an alle Anwender verteilt werden kann. So ist nach wie vor der SOS-Fehler nicht behoben, wenn der Notruf nicht nach fünf schnellen Betätigungen der Seitentaste startet. Dazu listet Apple in den Release Notes noch etliche Fehler in Home, Health-App, iTunes und Nachrichten .

iOS 15.4: Neue Funktionen

Besserer Schutz gegen Airtag-Stalking

Apple hat auf die Berichte über die Verfolgungsversuche mit Airtags reagiert, in einem Blogpost versprach der Hersteller einige deutliche Warnungen für potentielle Stalker, geänderte Warnzeiten für "herrenlose" Airtags, die einen längere Zeit begleiten, sowie aktualisierte Support-Dokumente für Airtags und "Wo ist?"-Netzwerk. In der vierten Beta von iOS 15.4 finden sich nun Neuerungen, die Apple vor knapp zwei Wochen versprochen hat. Laut 9to5mac warnt ein Einrichtungsscreen beim neuen Airtag, dass das Gerät mit der eigenen Apple-ID und somit mit persönlichen Informationen verbunden ist. Dazu blendet sich ein Hinweis ein, dass unerlaubtes Verfolgen in den meisten Regionen der Welt ein Verbrechen ist. In der "Wo ist?"-App präzisiert der Entwickler die Warnungen zu den unbekannten Geräten, so kann die App darauf hinweisen, dass im eigenen Rucksack ein paar fremde Airpods mitwandern.

Podcasts

Eine kleine Änderung gibt es in der Podcasts-App: Die Nutzer können einzelne Sendungen nach Staffeln sortieren, vorausgesetzt, die Autoren haben bereits mehrere Staffeln herausgebracht. Die Gliederung nach Staffeln erschien bereits mit iOS 11, die Episoden waren aber nach wie vor chronologisch sortiert, ohne eine Möglichkeit, eine bestimmte Staffel einzublenden.

Universal Control

Die Beta-Version von iPadOS 15.4 bringt endlich Universal Control, das an sich schon im letzten Herbst erscheinen sollte, aber auf das Frühjahr 2022 verschoben wurde. Die Funktion, mit der man Dateien per Drag-and-drop zwischen iPad und Mac (oder verschiedenen Macs) verschieben sowie Tastatur und Maus drahtlos gemeinsam nutzen kann, findet sich auf der Registerkarte "Airplay & Handoff" in den allgemeinen Einstellungen. Dort findest du eine neue Option "Cursor und Tastatur (Beta)".

Tap to Pay als API

Am 8. Februar hat Apple bekannt gegeben, dass die iPhones in der Zukunft als Kassenterminals dienen können. Die Funktion hat der Hersteller Tap to Pay getauft, nun tauchen ab der zweiten Beta von iOS 15.4 die entsprechenden APIs, die die Entwickler für ihre Apps und Dienste anpassen können. Dafür ist eine Registrierung bei Apples Portal Apple Business Register notwendig. Tap to Pay ist recht universell angelegt – neben den NFC-fähigen iPhones und -Kreditkarten werden laut 9to5mac auch Coupon-Karten und Shop-Karten unterstützt. Google Pay und Samsung Pay sind auch möglich.

Face-ID mit Maske und ohne Apple Watch

Besser spät als nie, oder? Mit iOS 14.5 war es möglich, das iPhone zwar mit der Apple Watch entsperren , wenn der Nutzer eine Maske getragen hat und die Face-ID folglich nicht funktionieren konnte. Die Nutzer ohne Apple Watch mussten bislang auf ein iPhone mit der Touch-ID hoffen.

In den Einstellungen für Face-ID & Passcode finden Sie einen neuen Schalter für Face-ID mit Maske. Wenn diese Option aktiviert ist, wird Face-ID "die einzigartigen Merkmale um die Augenpartie herum zur Authentifizierung verwenden", anstatt eine vollständige Gesichtserkennung durchzuführen. Außerdem gibt es eine neue Einstellung "Brille hinzufügen", damit das System Ihre Gesichtszüge richtig erkennen kann. Apple weist darauf hin, dass Face-ID genauer ist, wenn die Einstellungen deaktiviert sind. Offenbar funktioniert die Entsperrung per Face-ID in der Maske nur auf den neueren iPhones, 9to5Mac weist darauf hin , dass Geräte erst ab dem iPhone 12 unterstützt werden.



In der zweiten Beta hat Apple den Entsperr-Bildschirm bzw. Hinweise darauf etwas präzisiert. Die Software verlangt von dem Nutzer nach unten zu schauen, um das iPhone mit Face-ID mit Maske zu entsperren.

Emojis

Das Unicode-Konsortium hat eine neue Reihe des Emojis in der Version 14 verabschiedet, Apple übernimmt nun die Empfehlungen des Konsortiums und bringt ein Dutzend neuer Piktogramme. Dazu gehören das schmelzende Gesicht, das grüßende Gesicht, das auf die Lippe beißende Gesicht, das Glas, die Bohnen, das Röntgenbild, die Blasen und mehr. ( Weißbier, Weißwürste und Weißwein fehlen weiterhin im Unicode. Auch Borschtsch und Kwas vermissen wir. Anm. d. Red. )



Apple hat noch in der ersten Beta für die Apple-ID eine neue Einstellung vorgesehen, damit konnte man am gekoppelten Gerät den Zugang zu den eigenen iCloud-Daten im Browser unter der Adresse www.icloud.com abschalten. Die Einstellung ist in der zweiten Beta wieder verschwunden, man kann jedoch erwarten, dass Apple in den späteren Beta-Versionen sie wieder zurückbringt.

DualSense adaptive Auslöser

Diese Version ermöglicht es Entwicklern, die adaptive Auslösefunktion des Play Station 5 DualSense Controllers zu unterstützen.

iCloud-Schlüsselbund-Notizen

Sie können Notizen zu einem Kennworteintrag im Schlüsselbund hinzufügen. Unter "Einstellungen" > "Kennwörter" können Sie Ihre Schlüsselbundeinträge sehen. Die Erweiterung des Schlüsselbundes weist auf eine Zukunft mit weniger Passworteingaben oder ganz ohne hin .



Apple-Card-Widget

Es gibt ein neues Apple Card Widget, das dem Startbildschirm oder der Heute-Ansicht hinzugefügt werden kann. Es zeigt Ihren aktuellen Kontostand und Ihre Ausgabenaktivitäten an. Bislang hat Apple seine Apple Card noch nicht nach Deutschland gebracht.

Impfpass-Unterstützung in der EU

Die Gesundheits-App unterstützt jetzt das EU-Format für digitale COVID-Zertifikate, sodass Sie Ihren Impfpass in den Apps "Health" und "Wallet" in unterstützten Regionen hinzufügen können. Damit findet das Impfzertifikat auch seinen Weg auf die Apple Watch . In der dritten Beta behebt der Entwickler Fehler beim Hinzufügen des Impfzertifikats in bestimmten Ländern wie Frankreich, Irland und Singapur.



SOS-Einstellungen deaktiviert

Manche Nutzer erhalten mit iOS 15.4 eine Benachrichtigung, in den Systemeinstellungen, ihre SOS-Anrufe zu überprüfen. 9to5Mac berichtet , dass nur die Nutzer ohne Notfall-Kontakte solche Benachrichtigungen erhalten. In den Veröffentlichungsnotizen findet sich jedoch Erwähnung eines Fehlers, der SOS-Anrufe außerhalb von Indien deaktiviert. Womöglich ist die neue Benachrichtigung durch diesen Fehler verursacht.

iOS 15.4: Wie man es bekommt

Wenn Sie daran interessiert sind, iOS 15.4 (oder iPadOS 15.4) zu testen, sollten Sie dies auf einem Gerät tun, das nicht das täglich genutzte iPhone oder iPad ist.

Registrierte Entwickler können zu developer.apple.com/download gehen und das Gerät verwenden, auf dem sie die Beta-Version testen möchten. Von dort aus können Sie ein Entwickler-Beta-Profil herunterladen. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > VPN & Geräteverwaltung, um das Beta-Profil zu aktivieren. Anschließend wird Ihr iPhone oder iPad neu gestartet, und Sie können unter Einstellungen > Allgemein > Softwareaktualisierung die neueste Version herunterladen.

Um am öffentlichen Betatest teilzunehmen (der in der Regel ein paar Stunden bis einen Tag nach den Entwicklern stattfindet), gehen Sie mit dem Gerät, auf dem Sie die Beta-Version ausführen möchten, auf beta.apple.com . Von dort können Sie ein Entwickler-Beta-Profil herunterladen. Gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > VPN & Geräteverwaltung, um das Beta-Profil zu aktivieren. Anschließend wird Ihr iPhone oder iPad neu gestartet, und Sie können unter Einstellungen > Allgemein > Softwareaktualisierung die neueste Version herunterladen.



Wann kommt die finale Version von iOS 15.4

Wenn Apple das Muster aus dem vergangenen Jahr folgt, können wir einige Schlüsse zum Veröffentlichungsdatum von iOS 15.4 ziehen. Das aktuelle Beta entspricht in etwa dem iOS 14.5 aus dem Jahr 2021, da die erste Beta davon am 1. Februar 2021 veröffentlicht wurde. Apple hat jedoch mit der Beta drei von iOS 15.4 das Muster vom letzten Jahr verworfen: Die ersten drei Beta-Versionen folgten mit einem Abstand von einer Woche: 27. Januar, 8. Februar, 15. Februar. Selbst wenn man von acht Betaversionen ausgeht, kann die finale Version bei solchem Update-Tempo bereits Mitte März erscheinen.

iOS 14.5 Beta 1 – 1. Februar 2021

iOS 14.5 Beta 1 zweite Version – 4. Februar 2021

iOS 14.5 Beta 2 – 16. Februar 2021

iOS 14.5 Beta 3 – 3. März 2021

iOS 14.5 Beta 4 – 15. März 2021

iOS 14.5 Beta 5 – 23. März 2021

iOS 14.5 Beta 6 – 31. März 2021

iOS 14.5 Beta 7 – 7. April 2021

iOS 14.5 Beta 8 – 13. April 2021

Apple Keynote "Spring loaded" – 20. April 2021

iOS 14.5 final – 26. April 2021