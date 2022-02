iOS 15.4: Wie Apple Passwörter allmählich abschafft

Dan Moren

Apple führt mit iOS 15.4 einige Verbesserungen ein, die nicht nur der Sicherheit, sondern auch der Bequemlichkeit Rechnung tragen.

Vergrößern Ab iOS 15.4 kann man das iPhone auch mit Maske entsperren

Sicherheit ist für Apple ein wichtiges Verkaufsargument, nicht nur am Safer Internet Day . Das Unternehmen hat viel investiert, um seine Plattformen ab Werk und per Design zu sichern, mit Innovationen wie der Secure Enclave, bis hin zu benutzerorientierten Technologien wie Touch-ID, Face-ID – und dem iCloud-Schlüsselbund

Aber in den jüngsten Beta-Versionen seiner Betriebssysteme – insbesondere in iOS 15.4 – hat Apple einige neue Verbesserungen eingeführt, die nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Komfort berücksichtigen. Sie zeigen, dass sich das Unternehmen die Sicherheit unserer Geräte und Daten zwar weiterhin zu Herzen nimmt, sich aber auch darüber im Klaren ist, dass es sich dabei um Systeme handelt, mit denen Menschen oft mehrmals am Tag interagieren müssen.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft werfen, können Sie außerdem ziemlich deutlich sehen, dass Apple weitere Erweiterungen dieser Technologien im Sinn hat, um seine Produkte weiterhin zu den sichersten und benutzerfreundlichsten auf dem Markt zu machen.

Was ein Passwort ausmacht

Der iCloud-Schlüsselbund hat in den letzten Jahren (und schon der macOS-Schlüsselbund davor) hat die Erstellung und Verwaltung sicherer Passwörter für eine Vielzahl von Websites und Apps erheblich erleichtert. Aber selbst mit einigen bedeutenden Verbesserungen des iCloud-Schlüsselbund-Systems in iOS 15 – wie der Möglichkeit, einmalige Verifizierungscodes zu speichern – hinkt das integrierte Angebot von Apple weiterhin hinter eigenständigen Passwortmanagern wie 1Password hinterher.

Vergrößern Der iCloud-Schlüsselbund wird einige dringend benötigte Verbesserungen erfahren. © Apple

In der kürzlich veröffentlichten Beta-Version von iOS 15.4 wird jedoch deutlich, dass Apple weiterhin versucht, sein System zu verbessern und es mit den anderen Produkten vergleichbar zu machen. In dieser kommenden Version fügt Apple die Möglichkeit hinzu, Notizen zu Passwortelementen hinzuzufügen. Das ist eine wichtige Funktion für diejenigen, die Passwort-Manager verwenden, um andere Elemente als Passwörter sicher zu speichern. Ich verwende zum Beispiel Sichere Notizen in 1Password, um den Überblick über Backup-Wiederherstellungscodes für Konten zu behalten, sowie andere sichere Informationen, die nicht wirklich in die "Passwort"-Schablone passen.

Apple muss 1Password oder andere Passwort-Manager mit dem iCloud-Schlüsselbund nicht unbedingt aus dem Geschäft drängen, aber es fühlt sich langsam so an, als ob diese Art von Funktionen für die Sicherheit seiner Nutzer unabdingbar sind. Ich freue mich auf den Zusatz "Sichere Notizen", obwohl ich auch gerne eine einfachere Schnittstelle zum Nachschlagen von Passwörtern in Fällen sehen würde, in denen Apps oder Dienste iCloud-Schlüsselbund nicht unterstützen (z. B. Terminal). iCloud-Schlüsselbund verdient eine eigene App oder zumindest einen besseren Zugang als jetzt, wo er in den Einstellungen in iOS oder in einem Einstellungsfenster in macOS versteckt ist.

Ihr Gesicht ist Ihr Passwort

Apples Nutzung biometrischer Authentifizierungsfunktionen ist lobenswert und das aus gutem Grund. Touch-ID und Face-ID haben sich zu den bekanntesten und wohl auch erfolgreichsten biometrischen Authentifizierungsmethoden überhaupt entwickelt. Und in iOS 15.4 wird letztere noch besser als je zuvor, denn Face-ID kann Ihr Gerät jetzt auch dann entsperren, wenn Sie eine Gesichtsmaske tragen .

Zwei Jahre nach der Pandemie ist dies eine Funktion, die nach wie vor stark nachgefragt wird, obwohl es fraglich war, ob sie technisch möglich sein würde. Im Frühling 2021 fügte Apple eine Funktion hinzu , mit der Sie Ihr iPhone entsperren können, wenn Sie eine Apple Watch tragen, die bereits authentifiziert wurde. Die neue Gesichtserkennung mit Gesichtsmaske kann zusätzlich Apps von Drittanbietern entsperren und per Apple Pay zahlen – Mit der Entsperrung per Apple Watch ist dies nicht möglich.

Vergrößern Sie können Ihre Apple Watch verwenden, um dein iPhone zu entsperren, aber eine Erweiterung der Face ID-Funktionen ist immer gut. © Apple

Das sind willkommene Ergänzungen, vor allem für diejenigen unter uns, die längere und komplexere Passcodes verwenden (und das sind wir doch alle, oder?). Aber Face-ID, das laut Apple sogar noch sicherer ist als Touch-ID, ist auf dem Mac noch nicht zu sehen, und angesichts der Kompromisse bei der Bequemlichkeit von Touch-ID und Face-ID wäre es trotzdem schön, ein iPhone (und ein iPad) zu sehen, das beide Optionen bietet.

Das Passwort neu gedacht

In der Zwischenzeit bewegt sich Apple auf eine Welt zu, in der wir uns vielleicht nicht mehr für jede einzelne Website, die wir besuchen, lange Zeichenfolgen aus geheimnisvollen Zahlen und Buchstaben merken oder gar darüber nachdenken müssen. Auf der letztjährigen Worldwide Developers Conference hat Apple ein neues Framework namens Passkeys für den iCloud-Schlüsselbund vorgestellt, mit dem genau das erreicht werden soll .

Bei dieser Funktion handelt es sich noch um eine "Technologievorschau" (d. h., sie ist noch nicht einmal als Beta-Version eingestuft und wird wahrscheinlich erst in einigen Jahren weit verbreitet sein). iOS 15.4 fügt jedoch eine neue Funktion für das Framework hinzu: die Möglichkeit, einen vorhandenen Passkey auf einem iPhone zu verwenden, wenn man sich auf dem zugehörigen Mac oder iPad bei derselben Website anmeldet. Theoretisch bedeutet das, dass Sie, wenn Sie sich über Face-ID oder Touch-ID auf Ihrem Telefon authentifiziert haben, dieselben Zugangsdaten verwenden können, um auf denselben Dienst auf einem anderen Ihrer Geräte zuzugreifen.

Letztendlich wird diese Technologie die Vorteile des iCloud-Schlüsselbundes mit der Einfachheit von Touch-ID und Face-ID verbinden. Apple schafft somit das Gleichgewicht zwischen der Sicherheit der Dienste und der Bequemlichkeit, damit die Produkte des Unternehmens nicht nur die sichersten auf dem Markt bleiben, sondern auch weiterhin unvergleichlichen Komfort bieten.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei unserer Schwesterpublikation "Macworld" .