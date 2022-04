iOS 15.5 in erster Beta: Das ist neu

Jason Cross, Halyna Kubiv

Diesmal hat es etwas länger gedauert, bis nach der finalen Version von iOS 15.4 die erste Beta des Nachfolgers kam. Bis iOS 16 ist es noch eine Weile hin, bei iOS 15.5 muss es nicht einmal bleiben.

Vergrößern iOS 15.5

Drei Wochen nach der Veröffentlichung von iOS 15.4 hat Apple mit dem Beta-Test von iOS 15.5 (und den dazugehörigen Betriebssystemen wie iPadOS, tvOS und watchOS) begonnen. Vor einer Woche gab es allerdings noch ein Sicherheitsupdate auf iOS 15.4.1 . Mit iOS 15.4 hatte Apple so gut wie alle angekündigten Funktionen veröffentlicht und hatte bis iOS 16 an sich nichts mehr zu tun, daher ist unklar, was iOS 15.5 genau bringen wird.

Die erste Beta von iOS 15.5 hat Apple am Dienstag, den 5. April, veröffentlicht. Die öffentliche Beta folgt in der Regel innerhalb von etwa einem Tag.

Neue Funktionen von iOS 15.5

Apple Cash Karte: Anfordern und Senden

In der Wallet-App sind große Schaltflächen "Anfordern" und "Senden" sichtbar, wenn man die Apple-Cash-Karte aufruft ( noch nicht in Deutschland verfügbar , Anm. d. Red. )



iTunes Pass = Apple-Kontostand

iTunes Pass, eine jahrelange Funktion zum Speichern und Verwalten des iTunes-Guthabens in Wallet, wird in Apple-Account oder Apple-Konto umbenannt. Die Karte in Wallet funktioniert genauso wie bisher und zeigt das ungenutzte Guthaben auf dem Apple-Account an. Der Name spiegelt nur besser wider, dass sie unter anderem für App Store- und In-App-Käufe verwendet werden kann. Die Namensänderung ist allerdings noch nicht in der ersten Beta-Version von iOS 15.5 enthalten.

SportsKit und Baseball

Ein neues "SportsKit"-Framework ist schon seit einiger Zeit in Arbeit, mit Hinweisen, die bis zu iOS 15.2 zurückreichen. Das Framework ist zwar noch nicht für Entwickler verfügbar, wird aber in iOS 15.5 erweitert, um Informationen wie Baseball-Ergebnisse für bestimmte Innings besser zu unterstützen. Gerade noch rechtzeitig für Friday Night Baseball! ( gibt es auch nicht in Deutschland, wird hier aber gewiss weniger vermisst, Anm. d. Red. )

Apple Classical

Apple erwarb den Klassikdienst Primephonic im August 2021 und versprach: "In den kommenden Monaten werden die Fans von Apple Music Classical ein eigenes Erlebnis mit den besten Funktionen von Primephonic erhalten, einschließlich besserer Browsing- und Suchfunktionen nach Komponisten und Repertoire, detaillierter Anzeigen von Metadaten klassischer Musik sowie neuer Funktionen und Vorteile."

Dieses eigenständige Klassik-Erlebnis hat Apple noch nicht realisiert, aber im Code von iOS 15.5 sind mehrere Hinweise auf "Apple Classical" zu finden, sodass eine Einführung vielleicht zusammen mit der endgültigen Version erfolgen wird.

Fehler bei Universal Control

In den Veröffentlichungsnotizen zu der aktuellen Beta findet sich noch ein Fehler bei Universal Control: Die nahtlose Steuerung der Macs und iOS-Geräten wird in der ersten Beta ist nicht mit macOS 12.3 und iOS 15.4 kompatibel. Apple empfiehlt, die entsprechenden Geräte auf iOS 15.5 und macOS 12.4 Beta zu bringen.

Wie man die iOS 15.5 Beta erhält

Um die öffentliche Beta von iOS 15.5 herunterzuladen, müssen Sie auf dem Gerät, auf dem Sie das Beta-Betriebssystem ausführen möchten, zu beta.apple.com gehen. Registrieren Sie sich für die Beta und laden Sie dann das Profil herunter.

Nachdem Sie das Profil erhalten haben, gehen Sie zu Einstellungen > Allgemein > VPN und Geräteverwaltung, um das Profil zu aktivieren, was einen Neustart Ihres iPhones oder iPads erfordert. Nach dem Neustart und der Aktivierung des Profils gehen Sie zu Allgemein > Softwareaktualisierung, um die iOS/iPadOS 15.5 Beta herunterzuladen und zu installieren.

Registrierte Entwickler können das Profil für die Entwickler-Beta herunterladen, indem sie developer.apple.com/download auf dem Gerät besuchen, auf dem sie die Beta installieren möchten.

Wann kommt iOS 15.5 in finaler Version?

Wenn man sich das Muster der iOS-Veröffentlichungen anschaut und mit dem Vorjahr vergleicht, entspricht iOS 15.5 im Zeitpunkt und im Funktionsumfang in etwa dem iOS 14.6. Diese Version ging Anfang Mai 2021 in die erste Beta , und wurde am 24. Mai 2021 für alle freigegeben . Da Apple in diesem Jahr mit der Keynote und folglich mit der nächsten iOS-Version etwas früher startete, kann man davon ausgehen, dass die finale Version von iOS 15.5 Ende April bis spätestens Mitte Mai fertig wird.