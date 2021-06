iOS 15: Apple Mail verhindert nun E-Mail-Tracking

Halyna Kubiv

In den Einstellungen des E-Mail-Clients auf dem Mac wird die neue Option "Datenschutz" erscheinen.

VergrĂ¶ĂŸern User Tracking © Shutterstock / ESB Professional

Dass Newsletter-Anbieter ihre Abonnenten nachverfolgen, ist ein offenes Geheimnis in der Branche. FĂŒr die meisten Nutzer geht dieses Nachverfolgen oft unbewusst und regelrecht verdeckt vonstatten: Die sogenannten Tracking-Pixel werden mit der Mail mit geschickt und können dem Absender-Server beispielsweise melden, wann die Mail geöffnet wurde, sogar die IP des Nutzers wird in manchen FĂ€llen weitergegeben.

Zwar gibt es die Technologie seit Jahren, doch zu einer Diskussion wurde diese Praxis Anfang 2021, als BBC eine gemeinsame Recherche mit dem Mail-Anbieter Hey veröffentlicht hat . Demnach hat das Tracking in den Newsletter ein pandemisches Ausmaß in den letzten Jahren angenommen, zwei Drittel der empfangenen Mails werten demnach das Verhalten des EmpfĂ€ngers aus. Dabei sind Spam-Mails nicht mal eingerechnet.

Apple gegen Tracking - jetzt auch in Mail

Dagegen will nun Apple vorgehen. In den Einstellungen von iOS 15 und macOS 15 findet sich eine Option "Datenschutz in Mail". Ist der Regler (auf dem iPhone) aktiviert, sorgt das System dafĂŒr, dass der Tracking-Pixel in E-Mail getĂ€uscht wird. Die eigentliche IP-Adresse wird versteckt, alle Inhalte, die mit dem elektronischen Brief mitkommen, werden ĂŒber mehrere Zwischen-Server geladen und erst dann auf das GerĂ€t des Nutzers weitergeleitet, sodass der Standort verschleiert wird. Der Absender der Mail wird nach wie vor einige rudimentĂ€re Parameter wie die Öffnungszeiten oder eine ungefĂ€hre Region des Lesers mitbekommen, diese Daten reichen nicht aus, um ein genaues Profil zu erstellen.

WĂ€hrend Cookie-Banner und EinverstĂ€ndnis-ErklĂ€rungen auf der Webseiten nerven, bitten sie doch noch eine Wahl fĂŒr den Nutzer, welche Daten er spendieren will. Das Tracking in E-Mails ist oft unsichtbar und dazu unvermeidbar, will der Nutzer auch Bilder oder Grafiken in der Mail sehen. iOS 15 und macOS 15 setzen dem eine gewisse Grenze.