iOS 15: Apple startet Wiederherstellungsdienst für iCloud

Halyna Kubiv

Ab iOS 15 kann man eine Kontaktperson oder einen Schlüssel einrichten, für den Fall der Fälle, wenn das Gerät verloren geht und Passwort vergessen wird.

Vergrößern iCloud Drive © DestroLove / Shutterstock

Hat man die eigene Apple-ID bzw. deren Passwort vergessen, kann man dies noch relativ unfallfrei wiederherstellen: Man muss auf der Seite iforgot.apple.com die betroffene Adresse und die vertrauenswürdige Telefonnummer eintragen. Apple verifiziert den Nutzer anhand von ein paar Fragen und kann den Zugang zum Account wieder frei geben. Was ist, wenn alle Stricke reißen und man hat entweder den Passcode zum Gerät vergessen oder das Gerät gar verloren, das vormals mit der fraglichen Apple-ID verbunden war und eine SIM mit der vertrauenswürdigen Nummer beherbergt?

Schlüssel für Vertrauenswürdige

Seit iOS 15 bietet Apple mehrere Wege, an eigene Daten zu kommen. Es gibt eine Möglichkeit, unter iOS (oder iPadOS) in den Einstellungen für "Passwort & Sicherheit" einen Kontakt hinzuzufügen, der bei der Wiederherstellung der Daten quasi als das Zweite Faktor für die Verifizierung dienen wird . Alternativ kann man einen Wiederherstellungsschlüssel im System erstellen und diesen an einem sicheren Ort (oder mehreren) aufbewahren.

Hat man beide Möglichkeiten nicht eingerichtet, bietet Apple seit iOS 15 einen iCloud-Wiederherstellungsdienst . Im Grunde genommen kann der Anbieter auf die Anfrage des Nutzers manche in iCloud gespeicherte Daten entschlüsseln und den Zugang dazu gewähren. Die Daten, die Ende-zu-Ende verschlüsselt sind können dadurch nicht entschlüsselt werden, für deren Entschlüsselung wird der Passcode eines der eigenen Geräte benötigt. Zu den Daten, die über den neuen iCloud-Dienst wiederhergestellt werden können, gehören Geräte-Backups, Fotos, Dateien, Notizen, Kontakte, Kalender etc. Zu den nicht wiederherstellbaren Daten gehören Gesundheits-Daten, iCloud-Schlüsselbund, Zahlungsinformationen via Apple Pay, Verlauf von Safari, Lesezeichen und Tabs, W1- und H1-Bluetooth-Schlüssel – etwas, was für "Wo ist?" benötigt wird.

Die Einstellung für iCloud-Wiederherstellung findet sich ab iOS 15 unter "Einstellungen – Eigenes Konto – Passwort & Sicherheit – Account-Wiederherstellung – iCloud-Datenwiederherstellung".