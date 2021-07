iOS 15: So werden Personalausweise verifiziert

Halyna Kubiv

Ab iOS 15 können die Nutzer eigene Ausweise auf dem iPhone digitalisieren. Dafür müssen sie so etwas wie Face-ID einrichten.

Vergrößern Die Personalausweis-App erscheint im Juni 2021. © Samsung

Auf der WWDC 2021 hat Apple versprochen, dass ab iOS 15 die Nutzer zumindest in den USA ihre Ausweise digitalisieren und rechtskonform in die Wallet legen können. Nun hat 9to5Mac herausgefunden, wie genau die Verifizierung ablaufen soll. Dazu haben die Autoren in der vierten Beta von iOS 15 entsprechende Grafiken und Code-Schnippsel gefunden.

Selfies, ähnlich wie bei der Face-ID

Die Verifizierung wird in etwa wie die Einrichtung von Face-ID ablaufen: Der Anwender soll das iPhone hochhalten und den Kopf im Kreis drehen. Zusätzlich dazu soll man Selfies in unterschiedlichen Positionen machen – mit geneigtem Kopf, gedreht nach links und rechts, mit einem Lächeln, mit hochgezogenen Augenbrauen und sogar mit der ausgestreckten Zunge. Ein anderer Code-Schnippsel in iOS 15 zeigt, dass diese Fotos auf dem Gerät bearbeitet werden, bei der Verifizierung für Behörden usw. wird die Face-ID-Schnittstelle verwendet.

Die Verifizierung per Selfie ist nicht neu, wir haben diese beispielsweise hier beschrieben . Apple verspricht zunächst digitale Ausweise in der Wallet-App in einigen US-Bundesstaaten. Es ist allerdings zu erwarten, dass das System nach und nach erweitert wird. Ob und wann deutsche Ausweise in der Wallet-App digitalisiert werden können, ist noch unbekannt. Zuletzt hat die EU bekannt gegeben, an einem einheitlichen Ausweis-System zu arbeiten , bis September 2022 soll jedoch erst ein technisches Gerüst an Werkzeugen fertig sein. Wir haben ebenfalls bei Governikus GmbH, dem Hersteller der AusweisApp, nachgefragt. Sobald uns eine Antwort vorliegt, werden wie den Artikel entsprechend aktualisieren. Die Bundesregierung hat zudem geplant, bis Juni 2021 eine Extra-App für digitale Ausweise zur Verfügung zu stellen . Offenbar verzögert sich der Start der App bis Herbst 2021 .