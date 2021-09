iOS 15 und iPadOS 15 kommen am nächsten Montag, den 20. September

Halyna Kubiv

Zu der iOS und iPadOS 15 hat Apple auf der Bühne nur noch wenig gesagt. In einer Fußnote versteckt sich das Veröffentlichungsdatum.

Vergrößern iOS 15 © Apple

Das Warten hat ein Ende, nicht nur auf das iPhone 13, sondern auf das Software-Update iOS 15. Denn Apple hat nun das offizielle Veröffentlichungsdatum für iOS 15 und iPadOS 15 verkündet – den 20. September 2021 , also am kommenden Montag. Diese wichtige Information versteckt sich wie oft in einer Fußnote, beispielsweise in der Pressemitteilung zum iPhone 13 Pro .

Die Veröffentlichung von iOS 15 passt perfekt in den Zeitplan von iPhone 13 – nur wenige Tage vor dem Verkaufsstart, – kommt aber auch anderen iPhone-Nutzern zugute. Apple hat das kommende Betriebssystem für alle Geräte kompatibel gemacht, so dass das iPhone SE der ersten Generation und iPhone 6S nochmals aktualisiert werden können.

