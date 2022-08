iOS 16: Dieses neue Screenshot-Feature werden Sie lieben!

Simon Lohmann

Mit der neuesten Developer Beta hat Apple für iOS 16 ein neues Feature für Screenshots aufs iPhone gebracht, das lange überfällig war.

Vergrößern Das neue Screenshot-Feature ist simpel wie genial. © Shutterstock.com/Dean Drobot

Ich mache täglich bestimmt um die vier bis fünf Screenshots (so geht's am iPhone) . Manchmal mehr, manchmal weniger. Sei es, weil ich eine wichtige Information aus dem Internet kurz festhalten möchte, einen lustigen Tweet auf Twitter sehe oder den Inhalt einer Whatsapp-Nachricht später schnell wiederfinden möchte – aufs Jahr gerechnet, kommt da einiges an Bildschirmfotos zusammen. Erfülle ich meine Screenshot-Quote, verringert sich der iPhone-Speicher wegen rund 1.800 Screenshots pro Jahr.

Auch wenn Sie vielleicht nicht so ein Screenshot-Junkie sind wie ich, kennen Sie vermutlich das Problem: Ein Screenshot ist schnell gemacht, doch gerät dieser häufig genauso schnell in Vergessenheit und wird anschließend nicht gelöscht. Dafür hat Apple nun eine Lösung.

Kopieren & Löschen

In der neuesten Developer-Beta von iOS 16 können Sie Screenshots nach dem Aufnehmen nicht nur bearbeiten, sondern anschließend auch gleich kopieren und sofort wieder löschen – und das mit nur einem Klick.



Haben Sie einen Screenshot aufgenommen, erscheint dieser zunächst – wie gewohnt – am unteren linken Bildschirmrand. Tippen Sie anschließend auf den Screenshot, vergrößert sich dieser und Sie können diesen bearbeiten, indem Sie bestimmte Stellen farbig markieren oder den Bildzuschnitt verändern. In der Menüleiste oben können Sie den Screenshot außerdem teilen oder löschen.



Vergrößern Screenshot Menüleiste

Klicken Sie jedoch oben links auf “Fertig”, können Sie über die Option “Kopieren und löschen” den zuvor aufgenommenen Screenshot in die Zwischenablage kopieren, bevor die Bildschirmaufnahme anschließend gelöscht wird. Eine tolle Funktion für unwichtige Screenshots, die etwa schnell an andere Kontakte weitergeleitet werden sollen.