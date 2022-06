iOS 16: So installieren Sie die Beta

Laden Sie das Konfigurationsprofil auf der Downloadseite (Englisch). Auf dem iOS-Gerät: Laden Sie das Konfigurationsprofil direkt auf das iOS-Gerät und befolgen Sie die Installationsanweisungen.

Auf dem Mac oder PC: Speichern Sie die Datei auf der Festplatte und senden Sie diese per E-Mail an einen Account auf dem iPhone. Tippen Sie in Mail auf das Konfigurationsprofil und befolgen Sie die Installationsanweisungen.