iOS-Emojis im Vergleich: Fehlgriff bei Falafel, echte Tiere

Peter Müller, Halyna Kubiv

Emojis sehen wie bekannt auf unterschiedlichen Geräten unterschiedlich aus. "The Verge" zieht den Vergleich.

Vergrößern Falafel-Emoji bei Apple (links) und bei Google (rechts).

Die neuen Sets von Emojis, die gestern am Welt-Emoji-Tag vorgestellt wurden, hat das zuständige Konsortium bereits im Frühjahr definiert. Aber eben nur das, was sie darstellen sollen und nicht, wie sei aussehen sollen. Designer bei Apple, Google, Microsoft und anderen gehen die Aufgaben unterschiedlich an, zu berücksichtigen ist ja auch der Look der etablierten Zeichen. "The Verge" hat sich einige Unterschiede angesehen und befindet , dass Apples Lösungen insgesamt die treffenderen sind. Die Butter sieht so geschmackig aus, dass man sich gleich ein Butterbrot herbeisehnt, der Orang Utan sieht wie ein Menschenaffe aus und nicht wie bei Google eine seltsame Comic-Figur und beim Stinktier ist es ähnlich: Das von Google wirkt recht harmlos, dafür, dass es einen üblen Geruch verbreitet. Nur beim Falafel-Symbol habe Apple daneben gegriffen, der Teller sehe eher aus, als ob da ein Haufen Dung eines pflanzenfressenden Tieres angerichtet sei. Aber Geschmack lässt sich streiten, Googles Falafel-Symbol sieht irgendwie knausrig aus und auch nicht sonderlich Appetit anregend.

Vergrößern Die Butter von Apple (links) gehört sofort auf den Frühstückstisch.

Vergrößern Der Orang Utan bei Google (rechts) ist in ein Fass mit der roten Farbe gefallen.

Offenbar behandelt Apple Emojis auf dem Mac und iPhone als extrem wichtiges Thema. Auch in der Vergangenheit hatten wir skurrile oder lustige Vorkommnisse zu dem Thema ausgegraben. Hier eine Auswahl:

Wie die ersten Ejmojis fürs iPhone entstanden

Wenn eine Insektenkundlering die Ameisen-Emojis bewertet

Extrem wichtig: Apple berichtigt Bagel-Emoji

Emojis auf dem iPhone und Mac: So geht's