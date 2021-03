iOS und iPadOS 14.5: Podcasts nun "folgen"

Peter Müller

Apple stellt eine Kleinigkeit in seiner Podcasts-App um. "Abonnieren" ist nicht mehr, nur noch "Folgen". Das könnte weitere Konsequenzen haben.

Vergrößern Bitte folgen. Abonnieren ist etwas anderes.

iOS 14.5 und iPadOS 14.5 werden einige interessante Neuerungen bringen , etwa jede Menge an Emojis, den Reiter "Items" in "Wo ist?" oder Innovationen für die Siri-Kurzbefehle. Eine bisher kaum beachtete hat zuerst Podnews entdeckt. In der Podcast-App ändert Apple die Beschriftung der Schaltfläche "Abonnieren" zu "Folgen" - einer Marktforschung zufolge würden 47 Prozent der Nutzer das Wort "Abonnieren" mit einem kostenpflichtigen Angebot verbinden.

Podcasts sind jedoch in der Regel gratis, Apple scheint jedoch ein Angebot kostenpflichtiger Podcasts aufbauen zu wollen, denen man dann nicht mehr bloß folgen kann – sondern sie abonnieren muss. In iOS und iPadOS 14.5 scheint Apple dies vorzubereiten.