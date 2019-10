iOS- und macOS-Marktanteile leicht zugelegt

Peter Müller

Im September haben die Marktanteile der beiden Betriebssysteme von Apple leicht zugelegt, Mac kommt auf knapp 10 Prozent aller PCs.

Nach den Zahlen von Netmarketshare haben Apples Betriebssysteme im September zugelegt. macOS kann nun auf einen Marktanteil von 9,91 Prozent blicken, im August waren es noch 9,74 Prozent. Windows liegt mit 87,36 Prozent immer noch weit vorne. Auch im mobilen Bereich liegt nicht Apples Lösung an der Spitze, sondern Android mit 69,68 Prozent. Doch stieg der Marktanteil von iOS von 28,76 Prozent im August auf 29,13 Prozent im September.

Interessant sind zudem die Verteilungen der Varianten. 7,15 Prozent entfallen im September auf das aktuelle macOS 10.14 Mojave, also beinahe drei Viertel aller von Netmarketshare aufgespürten Macs haben das aktuelle Betriebssystem installiert. Es folgen High Sierra (2,02 Prozent), Sierra (0,95 Prozent) und El Capitan (0,62 Prozent). Noch ältere Versionen von macOS respektive OS X spielen kaum noch eine Rolle. Interessant ist aber, dass die Beta von macOS 10.15 Catalina mit 0,29 Prozent Anteil bereits in der Statistik auftaucht und sich dabei sehr nahe an Yosemite (OS X 10.10) mit seinen 0,35 Prozent schiebt.

Im Tablet-Bereich teilen Android und iOS unter sich den Markt, die Android-Tablets kommen auf knapp 60 Prozent, iOS-Tablets, also iPads, haben knapp 40 Prozent Marktanteil. Noch vor einem Jahr war die Verteilung etwa 50 zu 50 Prozent für Android und iOS.



Von iOS 13 ist in der mobilen Statistik im September noch kaum etwas zu sehen, der Anteil beträgt 1,33 Prozent – die finale Fassung war am 19. September herausgekommen. Die mit Abstand am häufigsten genutzte Version von iOS war die mit der Nummer 12.4 (20,84 Prozent) – unter allen einzelnen Versionen war diese auch die insgesamt am häufigsten genutzte, noch vor Android 8.1 (14,34 Prozent). Netmarketshare erhebt die Daten aus Website-Statistiken von rund 40.000 Kunden. Die große Datenmenge sollte daher ein einigermaßen repräsentatives Bild ergeben.