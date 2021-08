iPad 2020 bald bei Aldi zum Bestpreis

Simon Lohmann

Ende August gibt es bei Aldi Süd die achte Generation des iPad von 2020 für nur 329 Euro. Wir verraten Ihnen, wie gut das Angebot wirklich ist – und worauf Sie achten sollten.

Vergrößern iPad 2020 © Apple

Schon bald bietet Aldi Süd das Space graue Apple iPad von 2020 an. Dabei handelt es sich um die achte Generation mit 32 GB internem Speicher und Wi-Fi. Das iPad der achten Generation ist das letzte iPad in Apples Produktportfolio, das mit dem traditionellen Design erscheint. Heißt: Statt Face-ID gibt es noch Touch-ID im Home-Button, der – verglichen mit den Pro-Modellen – in den recht großen, schwarzen Bildschirmrändern steckt.

Apple iPad 2020 bei Aldi für 329 Euro ab 28. August um 8:00 bestellen



Darüber hinaus bietet das iPad folgende Features:



10,2 Zoll großes Retina-Display

A12 Bionic Chip

8 MP Hauptkamera

1,2 MP Frontkamera

Bis zu 10 Stunden Akku-Laufzeit

Bluetooth

Lightning-Connector

3,5 mm Klinkenanschluss

Ein gutes Angebot?

Bei Apple kostet das gleiche Modell 379 Euro. Auch bei anderen Anbietern konnten wir keinen günstigeren Preis finden. Bei einem Preis von 329 Euro bei Aldi Süd sparen Sie damit also 50 Euro, die Sie bei Bedarf in den rund 90 Euro teuren Apple Pencil der 1. Generation investieren können, um somit Ihr iPad in einen digitalen Notizblock zu verwandeln.



Der A12-Chip ist so leistungsstark, dass alle aktuellen Spiele auf dem iPad ohne Probleme laufen sollten. Eine Übersicht der besten Spiele für das iPad im App Store finden Sie hier. Aber auch sonst kann man für den Preis nicht meckern: Egal, ob Sie damit Netflix-Serien schauen möchten oder ob Sie oder Ihre Kinder von zu Hause damit arbeiten möchten, das iPad der achten Generation sollte Sie nicht enttäuschen. Die Kamera könnte zwar etwas besser sein, sollte aber fürs Home-Schooling und Home-Office ausreichen.



Verfügbarkeit und Alternativen

Das Angebot gilt ab dem 26. August um 08:00 Uhr morgens . Sie sollten sich jedoch auf überschaubare Kontingente einstellen. Das Angebot gilt außerdem nur, solange der Vorrat reicht. Sie können das iPad lediglich online bestellen, das Tablet ist in den Aldi-Süd-Filialen nicht vorhanden. Dafür stellt Aldi das iPad via “Aldi liefert” ohne weitere Kosten direkt an Ihre Haustür zu. Zudem bietet Aldi ein Jahr Garantie.



Falls Sie kein iPad abgekommen sollten, können Sie auch bei Amazon zuschlagen. Hier kostet das gleiche Modell aktuell nur acht Euro mehr. Der einzige Haken: Das iPad ist erst in ein bis zwei Monaten versandfertig und ist daher erst Anfang bis Ende September bei Ihnen.

