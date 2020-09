iPad Air 2020: Neue Wallpaper herunterladen

Simon Lohmann

Apple spendiert dem neuen iPad Air eine Reihe neuer, bunter Hintergrundbilder. Obwohl das neue Air-Modell erst im Oktober auf den Markt kommt, können Sie schon jetzt einen kleinen optischen Vorgeschmack bekommen. Laden Sie hier die neuen Wallpaper herunter!

Vergrößern Das neue iPad Air mit neuen Hintergrundbildern © Apple

Die neue iPad-Air-Reihe wird bunt – so richtig kunterbunt. Apple hat das Design des iPad Air nicht nur dem des iPad Pro angepasst, sondern bringt das Gerät auch gleich in fünf verschiedenen Farben auf den Markt: Space Grau, Silber, Roségold, Grün und Sky Blau.



Video-Beschreibung einblenden Apple hat heute auf dem Apple Event 2020 unter anderem neue Apple Watch-Modelle und iPads vorgestellt. In diesem Video haben wir für euch die Keynote zusammengefasst und verraten euch alle wichtigen Infos über Apples neue Produkte. 00:00 Intro 00:50 Apple Watch Series 6 03:00 Apple Watch SE 03:45 iPad 05:10 iPad Air 2020 06:25 Apple One ALLE INFOS ZUM NACHLESEN Die neuen Apple Watch Modelle ► www.macwelt.de/news/Apple-Watch-Series-6-und-Apple-Watch-SE-vorgestellt-10878828.html ► Apples A14 Bionic Chip im Detail: www.macwelt.de/news/Apples-A14-Bionic-im-Detail-das-kann-der-neue-Chip-im-iPad-Air-10883559.html ► Das neue iPad www.macwelt.de/news/iPad-getuned-Das-neue-iPad-8-Generation-10883539.html?utm_source=Home&utm_medium=2534072&utm_campaign=b2c_news_teaser ► Das neue iPad Air www.macwelt.de/news/iPad-Air-2020-Konkurrenz-fuer-das-iPad-Pro-10883497.html ►Apple Fitness www.macwelt.de/news/Apple-Fitness-Konkurrenz-fuer-Fitbit-und-Fitnessstudios-10883532.html ► Zum Technikliebe T-Shirt-Shop: 3dsupply.de/de/technikliebe/

Selbstverständlich müssen die Hintergrundbilder da mithalten können. Einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Wallpaper bekamen die Apple-Fans bereits mit der Einladung zum diesjährigen (ersten) Apple-Event: Das Apple-Logo in einem ganz neuen, abstrakten Design. Dieses Design hat es auch auf die Bildschirme des iPad Air geschafft.

Fun Fact: Die Wallpaper des iPad Air sind farblich an das Finish des Gehäuses angepasst. Entscheiden Sie sich also für das iPad Air in Sky Blue, bekommen Sie standardmäßig auch das blaue Wallpaper-Design. Vermutlich kann man auf dem blauen iPad auch das grüne Hintergrundbild einstellen – absolute Gewissheit haben wir jedoch erst im Oktober. Falls sich Apple doch dagegen entscheiden sollte, brauchen Sie sich für ein neues Wallpaper jedoch nicht gleich ein neues iPad Air zu kaufen. Hier können Sie auf alle Hintergrundbilder zugreifen – auch wenn Sie kein iPad Air 2020 besitzen.