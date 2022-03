iPad Air 5 vorbestellen: Hier gibt es Apples Tablet mit Rabatt

Stephan Wiesend

Das neue iPad Air 5 ist seit letzten Freitag bestellbar, einige Händler bieten es bereits mit Preisnachlass an.

Vergrößern Das neue iPad Air bietet deutlich mehr Leistung als der Vorgänger. © Apple

Am 8. März hat Apple neben iPhone SE und Mac Studio auch das neue iPad Air 5 vorgestellt . Neben einem schnelleren M1-Chip bietet es auch eine stark verbesserte Front-Kamera mit Center-Stage-Funktion und unterstützt erstmals 5G. Offiziell ist es schon ab diesem Freitag, dem 18. März erhältlich – allerdings müssen Sie es dazu in einem Apple Store abholen. Bestellen Sie es im Apple Store , müssen Sie noch mindestens bis zum 25. März auf die Lieferung warten, einige Modellvarianten brauchen noch ein paar Tage länger.



Statt den Apple Store zu wählen, können Sie aber auch auf einen von zahlreichen Fachhändlern zurückgreifen, manche bieten schon bei der Vorbestellung Sonderpreise an, in den nächsten Wochen erwarten wir noch mehr günstige Angebote. Exakte Liefertermine werden von den Händlern zwar bisher noch nicht angegeben, lange warten müssen Sie aber nicht. (Hinweis: Der Mediamarkt gibt im Webshop als Liefertermin sogar den 8.6. an, dies bedeutet aber offensichtlich nur, dass der Liefertermin noch nicht bekannt ist.)

Günstige Angebote

So bieten es etwa die Fachhändler Fund-K und Mactrade bereits mit einem Rabatt an, bei Mediamarkt und Saturn erhalten Sie bei Bestellung eines Newsletters 10 Euro Preisnachlass. Auch als Schüler oder Student zahlen Sie für so genannte "EDU"-Geräte deutlich weniger.



iPad Air 5 für 665,90 Euro bei Fund-K vorbestellen

iPad Air 5 für 668,58 Euro bei Mactrade vorbestellen

iPad Air 5 für 648,82 Euro bei Mactrade vorbestellen (Nur Edu-Kunden)

iPad Air für 679 Euro bei Mediamarkt vorbestellen

iPad Air für 679 Euro bei Saturn vorbestellen

iPad Air für 679 Euro bei Cyberport vorbestellen

Auch als Abo-Modell ist das iPad Air zu haben, bei Mactrade zahlen Sie für ein 36 Monats-Abo des Basismodells 16,90 Euro im Monat, bei Cyberport sind es 17,50 Euro im Monat.

iPad Air 5: Das ist das neue Modell

Mit dem fünften Modell des iPad Air hat Apple eines der meistverkauften iPad-Modelle aktualisiert. Zur Wahl stehen dabei zwei Speichervarianten mit 64 und 256 GB Speicher und fünf Farben: Spacegrau, Polarstern, Rosé, Violett und Blau. Das Upgrade von 64 GB auf 256 GB kostet Sie dabei 170 Euro, 5G-Unterstützung weitere 170 Euro.