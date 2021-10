iPad Air und iPad Pro im Angebot: Amazon mit Top-Preisen

Kris Wallburg

Amazon bietet das iPad Air und das iPad Pro zu den derzeit günstigsten Preisen an. Das gilt allerdings nur für einige bestimmte Modelle, außerdem sollten Sie die Lieferzeit berücksichtigen.

Vergrößern Amazon bietet das iPad Air und iPad Pro derzeit stark reduziert an. © Shutterstock.com/DenPhotos

Zum Kauf vieler Apple-Produkte ist Amazon aktuell der beste Ort. Denn der Online-Händler bietet aktuell nicht nur den besten Preis für die Airpods Pro, auch aktuelle iPads wie das iPad Air und das iPad Pro sind stark reduziert.

iPad Air - Bester Preis mit langer Lieferzeit

iPad Air (2020) im Angebot bei Amazon für nur 555 Euro

Amazon listet das iPad Air (2020) in der Basisausstattung mit 64 GB und Wi-Fi für aktuell nur 555 Euro. Bei Apple zahlen Sie fast 100 Euro mehr, dort kostet das gleiche Modell 649 Euro. Und auch bei anderen Anbietern finden Sie zurzeit kein günstigeres Angebot, wie der Macwelt-Preisvergleich und auch andere Preisvergleiche zeigen. Einen Haken hat das Angebot allerdings, nämlich die relativ lange Lieferdauer. Laut Amazon erfolgt die Lieferung zwischen dem 19. Oktober und dem 11. November, im schlimmsten Fall müssen Sie also rund einen Monat auf Ihr iPad warten. Wenn Sie so viel Geduld aufbringen können, können Sie bei diesem Angebot aber guten Gewissens zuschlagen.

iPad Air (2020) mit 64 GB im Angebot bei Amazon für nur 555 Euro



Hinweis: Amazon bietet den besten Preis für das Basis-Model mit 64 GB, die größere Speichervariante mit 256 GB gibt es aber bei anderen Anbietern günstiger. Der Versandhändler Otto ist hier deutlich günstiger als Amazon, Sie zahlen nur 719,99 Euro statt 764,99 Euro bei Amazon. Aber auch bei Otto werden Sie länger auf Ihr Gerät warten müssen, der voraussichtliche Liefertermin wird auf Ende November terminiert.

iPad Air (2020) mit 256 GB im Angebot bei Otto für nur 719,99 Euro



iPad Pro – Dieses Modell gibt es bei Amazon zum Top-Preis und sofort lieferbar

Das iPad Pro ist bei Amazon ebenfalls stark reduziert, je nach Modell können Sie aber bei anderen Anbietern noch mehr sparen. Dabei kommt es darauf an, für welche Größe Sie sich entscheiden. Das kleinere 11"-Modell ist derzeit bei Amazon am günstigsten, Sie zahlen lediglich 788,64 Euro für die WiFi-Version mit 128 GB. Damit sparen Sie über 100 Euro gegenüber einem Einkauf bei Apple, wo das gleiche Modell 879 Euro kostet. Eine lange Lieferzeit müssen Sie hier nicht befürchten, die Verfügbarkeit ist offenbar deutlich besser, als beim iPad Air.



11" iPad Pro bei Amazon zum Bestpreis für nur 788,64 Euro



Für das größere Modell mit 12,9 Zoll finden Sie allerdings bei anderen Shops bessere Angebote. Die Basis-Version (128 GB und WiFi) gibt es bei Afb für 1.068,79 Euro zu kaufen, das ist rund 20 Euro günstiger als bei Amazon.

12,9" iPad Pro bei Afb für nur 1.068,79 Euro



Hinweis: Wenn Sie auf der Suche nach einem iPad Pro mit mehr Speicher als der Basisausstattung sind, kommen Sie bei anderen Shops unter Umständen günstiger weg. Dafür empfehlen wir den Macwelt-Preisvergleich.

Zum Macwelt-Preisvergleich