iPad Pro 2020 jetzt zum Tiefstpreis bei Saturn

Dennis Steimels

Bei Saturn finden Sie aktuell das iPad Pro 2020 mit 11 und 12,9 Zoll jeweils zum besten Preis. Hier gibt's alle Infos zum Schnäppchen.

Vergrößern Das iPad Pro aus dem Jahr 2020 bietet großes Sparpotenzial. © Apple

Mit dem iPad Pro 2021 hat Apple erst kürzlich ein neues High-End-Tablet für anspruchsvolle Nutzer angekündigt. Mit Preisen ab 879 Euro (11-Zoll-Modell) und 1.199 Euro (12,9-Zoll-Modell) sind die neuen Geräte aber auch sehr kostspielig. Deswegen lohnt sich ein Blick auf die Vorjahresmodelle zu werfen, die es aktuell bei Saturn zum Tiefstpreis gibt . So kostet das iPad Pro mit 11 Zoll und 128 GB derzeit nur 689 Euro. Und das iPad Pro mit 12,9 Zoll mit 256 GB kostet bei Saturn und Media Markt mit 899 Euro so viel wie das 128-GB-Modell bei der Konkurrenz. Die Angebote sind demnach besonders stark .



iPad Pro 11 Zoll mit WLAN und 128 GB für 689 Euro bei Saturn anschauen

iPad Pro 12,9 Zoll mit WLAN und 256 GB für 899 Euro bei Saturn anschauen

iPad Pro 12,9 Zoll mit WLAN und 256 GB für 899 Euro bei Media Markt anschauen

Dass Sie das iPad Pro mit 11 Zoll bei Saturn und in der 12,9-Zoll-Variante bei Saturn und Media Markt zu Tiefstpreisen bekommen, beweist auch der Preisvergleich . Das günstigste Konkurrenz-Angebot zum iPad Pro 11 Zoll 128 GB finden wir bei Euronics , der Händler zieht nämlich mit 689 Euro gleich. Allerdings kommen hier noch Versandkosten hinzu, die bei Saturn bereits inklusive sind. Die anderen Shops fangen erst bei 709 Euro an. Und das 12,9-Zoll-Modell ist sogar 100 Euro günstiger als in anderen Shops wie Gravis , Euronics oder Galaxus .



Fazit zum iPad Pro aus unserem Test von April 2020

Das iPad Pro ist kein direkter Laptop-Ersatz. Es kann ihn aber trotzdem ersetzen, wenn Sie einen entsprechenden Arbeitsablauf und vor allem auch die Einstellung haben, die dies zulässt. Das iPad Pro ist stark gereift und integriert sich wunderbar in das modulare Ökosystem. Das iPad selbst ist das Herzstück und Sie können bei Bedarf ein Trackpad, eine Tastatur oder einen Monitor anschließen.

iPad Pro 2020 im Test: Das perfekte Werkzeug – abhängig vom Werk



Wenn Sie die Hardware-Vielseitigkeit, die großartige Batterielaufzeit und die Mobilfunkkonnektivität (falls gewünscht) eines iPad Pro wünschen, dann sollten Sie den Sprung wagen. Aber Sie müssen darauf vorbereitet sein, sich an eine neue Art und Weise gewöhnen zu müssen, um Dinge zu erledigen.