iPad Pro: Zoom unterstützt jetzt Central Stage

Kris Wallburg

Die Zoom-App für iPadOS wurde anlässlich des neuen iPad Pro aktualisiert und unterstützt nun die "Center Stage"-Funktion.

Vergrößern Zoom unterstützt jetzt auch die neue "Center Stage"-Funktion des neuen iPad Pro. © Shutterstock.com/DenPhotos

Dank einer frontalen Ultraweitwinkelkamera hat das neue iPad Pro ein Feature, das sich "Center Stage" nennt. Damit können Sie sich während eines Videotelefonats frei vor Ihrem iPad Pro hin- und herbewegen, die Kamera folgt ihrer Bewegung. Tritt eine zweite oder gar dritte Person ins Bild, wird der Bildausschnitt vergrößert, um alle Personen zu zeigen. Die beliebte Videokonferenz-App Zoom hat gestern ein Update veröffentlicht und damit das neue iPad Pro ganz offiziell in die Liste der unterstützten Geräte aufgenommen. Seit dem Update wird nun auch besagte Center-Stage-Funktion unterstützt. Der Aufwand bei der Programmierung wird sich in Grenzen gehalten haben, Verantwortliche bei Apple bestätigten uns, dass die Funktion in iPadOS integriert ist und nativ in den Apps eingebunden wird.



Die Methodik hinter "Center Stage" ist ganz einfach. Die Kamera selbst bewegt sich zwar nicht, aber da es sich um eine Ultraweitwinkellinse handelt, wird ein sehr großer Bildausschnitt von der Kamera erfasst. Während eines Videotelefonats wird der Bildausschnitt, in dem Sie sich befinden, einfach entsprechend vergrößert oder verkleinert.