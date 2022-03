iPad Pro mit M2-Chip angeblich noch diesen Herbst

David Price, Kris Wallburg

Apple will angeblich das iPad Pro mit einem schnelleren Chip vom iPad Air wieder besser unterscheiden.

VergrĂ¶ĂŸern Kommt ein iPad Pro mit M2-Chip noch in diesem Jahr?

Kaum hat das iPad Air den superschnellen M1-Prozessor erhalten , wird schon ĂŒber einen noch schnelleren Chip fĂŒr das iPad Pro gemunkelt. Der neueste Bericht behauptet, dass Apple im Herbst dieses Jahres ein iPad Pro mit einem M2 auf den Markt bringen wird.

Der normalerweise zuverlÀssige Bloomberg-Reporter Mark Gurman macht diese Vorhersage in seinem Power-On-Newsletter . Der Analyst behauptet, dass das nÀchste iPad Pro zwischen September und November 2022 erscheinen wird, also etwa anderthalb Jahre nach dem letzten GerÀt, und dass es das bedeutendste Update seit der Neugestaltung des Vollbildschirms im Jahr 2018 sein wird.

Neben dem M2 spekuliert Gurman, dass das kabellose Magsafe-Laden zusammen mit einer neuen GlasrĂŒckseite fĂŒr das Pro kommen wird, obwohl sich eine oder beide dieser PlĂ€ne seit seiner ursprĂŒnglichen Vorhersage möglicherweise geĂ€ndert haben. Quellen, die von 9to5Mac Anfang des Jahres zitiert wurden, behaupten, dass Apple wahrscheinlich zu Aluminium zurĂŒckkehren und Glas nur fĂŒr das Apple-Logo verwenden wird, was wiederum zu praktischen Schwierigkeiten bei der Implementierung von Magsafe fĂŒhren könnte.

Aber der M2 ist das schlagzeilentrĂ€chtige Element des Berichts, und damit wird das Pro wahrscheinlich wieder einen deutlichen Geschwindigkeitsvorteil gegenĂŒber dem iPad Air erlangen. Der Chip bleibt geheimnisumwittert, aber basierend auf allem, was wir derzeit wissen, und ausgehend von den Unterschieden zwischen den Ă€hnlich verwandten A14- und A15-Chips, halten wir einen Gewinn von etwa 20 Prozent bei Multi-Core-Benchmarks fĂŒr plausibel und bis zu 30 Prozent bei den anspruchsvollsten Grafiktests.

Bedenken Sie jedoch, dass der M2 zwar den M1 in den Schatten stellt, aber nicht so schnell ist wie die höherwertigen M1-Chips von Apple, der Pro, Max und Ultra. Alle Informationen, die Sie brauchen, finden Sie in unserer Analyse der erwarteten Leistung des M2.

Es gab Zeiten, da waren die Prozessoren der M-Serie nur fĂŒr den Mac gedacht. Es gibt einen Hinweis darauf, wie leistungsfĂ€hig die iPad-Pro-Reihe geworden ist und wie ernst Apple seine Premium-Tablets als Laptop-/Desktop-Ersatz nimmt, dass sie im Zusammenhang mit einem M-Chip diskutiert werden, der noch nicht auf dem Markt ist, auch wenn es sich bei diesem Chip wahrscheinlich eher um ein Mitglied der oberen Mittelklasse als um den Spitzenreiter der M-Familie handelt.

VergrĂ¶ĂŸern Nach dem beeindruckenden Update 2022 fĂŒr das Air muss Apple einen Weg finden, um das iPad Pro zu differenzieren.

Wird es wirklich passieren?

Sollten wir dieser Vorhersage Glauben schenken? Das Timing passt zu Apples bisherigem Verhalten und die EinfĂŒhrung eines M2 macht Sinn, da Apple versucht, die (derzeit leicht unterlegene) Pro-Reihe vom iPad Air zu unterscheiden, obwohl wir nicht erwarten wĂŒrden, ein M2 iPad vor einem M2 Mac zu sehen. Gurman scheint derzeit vor Kraft kaum noch laufen zu können, nachdem er im Vorfeld der "Peek Performance"-Veranstaltung Anfang des Monats eine Reihe von richtigen Vorhersagen getroffen hat. Aber er ist nicht unfehlbar, denn seine Trefferquote auf AppleTrack liegt derzeit bei 86,4 Prozent.

NatĂŒrlich hat Apple nichts von alledem bestĂ€tigt und wird sich bis zur ProduktankĂŒndigung nicht öffentlich Ă€ußern. Und selbst wenn es an einem iPad Pro mit M2 arbeitet, könnten sich die PlĂ€ne des Unternehmens bis zum Herbst noch Ă€ndern.