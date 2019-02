iPads und Macbook Pro: Apple-Angebote bei Saturn

Stephan Wiesend

Ein iPad mit 128 GB gibt es für 399 Euro, das iPad Pro für 649 und ein Macbook Pro für 1249 Euro

Vergrößern Das iPad Pro gibt es für 649 Euro.

Update: Seit 20.00 Uhr werden die Angebote zwar auf der Hauptseite beworben, sie wurden allerdings noch nicht auf den jeweiligen Produktseiten aktualisiert. Wir gehen davon aus, dass Saturn die Preise bald aktualisiert.

Ursprünglicher Artikel

Seit 20.00 Uhr bietet Saturn drei Apple-Produkte zum Sonderpreis an, die Angebote gelten bis 25.02. um 9:00 Uhr.



Für 399 bekommt man bei Saturn das iPad Wifi von 2018 mit 128 GB , allerdings nur in der Farbe Gold. Das iPad kostet bei Apple aktuell 439 Euro, allerdings soll in Kürze ein Nachfolger erscheinen.

Nicht mehr ganz neu ist auch das iPad Pro 10,5 , das bei Saturn für 649 Euro zu haben ist. Im Apple Store muss man dafür 729 Euro bezahlen.

Eine interessante Alternative zu einem Macbook Air ist das Apple MacBook Pro 13“ von 2017 , das einen etwas besseren Bildschirm und höhere Systemleistung bietet. Es handelt sich um die Version ohne Touch Pad, die Apple seit 2017 nicht mehr aktualisiert hat. Geboten werden eine 2,3GHZ-i5, CPU, 128 GB Speicher und die Farbe Space Grau. Für 1249 Euro kann man es bestellen.