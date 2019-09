iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max vorbestellen: Hier gibt es die Geräte

Dennis Steimels

Sie können die neuen Apple-Geräte iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max bereits vorbestellen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Handys als erstes bekommen.

Vergrößern iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max vorbestellen © Apple

Offizieller Marktstart der neuen iPhone-Modelle 11, 11 Pro und 11 Pro Max ist erst am 20. September. Seit dem 13. September können Sie die iPhones bereits vorbestellen. Waren in der Vergangenheit ausgewählte Modelle im Apple-Store schwer zu bekommen, ist die Lieferzeit der aktuellen Generation vergleichsweise kurz. Während Sie das iPhone 11 in vielen Farben direkt am Verkaufstag erhalten, müssen Sie beim iPhone 11 Pro bis zu zwei Wochen warten. Besonders beliebt sind dabei die größeren Speichervarianten mit 256 und 512 GB in den Farben Nachtgrün, Silber und Schwarz. Gold wird schneller ausgeliefert. Erstmals bietet auch Amazon sofort zum Start die iPhone-11-Modelle zur Vorbestellung an. Auch andere Shops wie Media Markt und Saturn listen bereits die neuen Modelle. Die erwartete Lieferzeit werden wir am 20. September erfahren.

Hier iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max vorbestellen

iPhone 11 bestellen:

Das iPhone 11 ist das günstigste neue iPhone, das die Nachfolge des iPhone XR (im Preisvergleich) antritt. Das iPhone 11 hat ein 6, 1 Zoll großes Display, eine Dual-Kamera auf der Rückseite inklusive neuem Ultraweitwinkel und den gleichen A13-Prozessor, den die Pro-Modelle haben. Sie können zwischen sechs Farben und den drei Speichergrößen 64, 128 und 256 GB wählen.

iPhone 11 in allen Farben und Speichergrößen ab 799 Euro bei Amazon

iPhone 11 in allen Farben und Speichergrößen ab 799 Euro bei Apple

iPhone 11 in allen Farben und Speichergrößen ab 799 Euro bei Media Markt

iPhone 11 Pro bestellen:

Mit 5,8 Zoll ist das iPhone 11 Pro zwar kleiner als das iPhone 11, hier kommt aber anstatt eines LCDs ein OLED zum Einsatz, der höher auflöst und heller strahlt. Auf der Rückseite sitzt jetzt erstmals eine Triple-Kamera mit Ultraweitwinkel- und Teleobjektiv neben dem Standard-Weitwinkel. Unter der Haube sitzt der neu entwickelte A13-Prozessor. Beim Pro-Modell haben Sie die Wahl zwischen vier Farben – neu ist Nachtgrün – und den drei Speichergrößen 64, 256 und 512 GB.

iPhone 11 Pro in allen Farben und Speichergrößen ab 1149 Euro bei Amazon

iPhone 11 Pro in allen Farben und Speichergrößen ab 1149 Euro bei Apple

iPhone 11 Pro in allen Farben und Speichergrößen ab 1149 Euro bei Media Markt

iPhone 11 Pro Max bestellen:

Mit seinem 6,5 Zoll großen OLED-Display ist das iPhone 11 Pro Max das größte Modell der neuen iPhone-Generation. Die restliche Ausstattung gleicht dem des iPhone 11 Pro. Auch hier gibt es jetzt neben Schwarz, Silber und Gold die neue Farbe Nachtgrün und die drei Speichergrößen 64, 256 und 512 GB.

iPhone 11 Pro Max in allen Farben und Speichergrößen ab 1249 Euro bei Amazon

iPhone 11 Pro Max in allen Farben und Speichergrößen ab 1249 Euro bei Apple

iPhone 11 Pro Max in allen Farben und Speichergrößen ab 1249 Euro bei Media Markt

Tipp: iPhone 11 im lokalen Apple Store kaufen

Wer sich für ein iPhone-11-Modell entschieden hat, das nicht gleich zum Marktstart verfügbar ist, der sollte einen der nächstgelegenen Apple Stores aufsuchen und dort einfach nach dem gewünschten Modell fragen. Denn dort könnten Sie Glück haben und das entsprechende iPhone 11 (Pro / Pro Max) ist vielleicht auf Lager.