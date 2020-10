iPhone 11 + 60 GB LTE-Tarif unter 15 Euro im Monat

René Resch

Aktuell erhalten Sie bei Media Markt und Saturn das iPhone 11 mit 60 GB LTE-Volumen von O2 zu Top-Konditionen.

Vergrößern iPhone 11 + 60 GB LTE-Volumen für unter 15 Euro im Monat © Media Markt / Saturn

Bei Media Markt und Saturn gibt es wieder einige interessante Tarif-Deals. So gibt es aktuell das iPhone 11 mit 64 GB Speicherplatz inklusive 60 GB LTE-Volumen von O2 zu Top-Konditionen. Die Tarifkosten belaufen sich monatlich dabei auf 39,99 Euro. Für das iPhone 11 zahlen Sie einmalig 1 Euro. Effektiv zahlen für den Tarif im Idealfall 13,53 Euro monatlich, wie wir an dieser Stelle erklären.



iPhone 11 + 60 GB LTE-Tarif von O2 bei Media Markt - bei Saturn



Apple iPhone 11 Pro & O2-Tarif für 39,99 Euro: Die Details

Netz: O2



Datenvolumen: 60 GB mit LTE bis zu 225 Mbit/s



Telefonie- und SMS-Flatrate



EU-Roaming inklusive



Grundgebühr: 39,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 40,99 Euro (Gerät: 1 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Das iPhone 11 erhalten Sie im Tarif „Free L“ inklusive 60 GB Highspeed-Datenvolumen und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 225 Mbit/s im Netz von O2. Also ausreichend Datenvolumen und LTE-Speed um Dienste wie Video- und Musik-Streaming zu nutzen oder auch größere Downloads von unterwegs zu tätigen. Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde, surfen Sie allerdings nur mit schleichenden 64 Kbit/s weiter. Neben dem Highspeed-Datenvolumen erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate.

Effektivkosten: Im Idealfall zahlen Sie unter 15 Euro monatlich

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 1 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 39,99 Euro. Insgesamt bezahlen Sie also 1000,75 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein tolles Tarif-Angebot handelt. Das Apple iPhone 11 mit 64 GB Speicherplatz wird von den günstigsten Anbietern, je nach Farbe, zu Preisen zwischen 645,99 und 678,70 Euro angeboten. Wenn Sie also den Gerätepreis nun von den Gesamtkosten von 1000,75 Euro abziehen, zahlen Sie im Idealfall nur noch 322,05 Euro bzw. 13,42 Euro im Monat (Effektivpreis - Gerätefarbe: Gelb).

iPhone 11 + 60 GB LTE-Tarif von O2 bei Media Markt - bei Saturn

