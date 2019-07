iPhone 11: Dummies sollen neues Design zeigen

Kris Wallburg

Seit einigen Tagen kursieren zahlreiche Videos und Artikel, die augenscheinlich das Design des iPhone 11 zeigen. DafĂĽr kommen Dummies zum Einsatz, also Attrappen, die anhand der bisherigen Leaks zum neuen iPhone designt und gebaut wurden. Doch wie realistisch sind diese Modelle wirklich?

Vergrößern So könnte das iPhone 11 aussehen. © Macrumors.com

Es ist Jahr für Jahr das gleiche: Je näher der September kommt, und damit die Präsentation des neuen iPhones, desto mehr häufen sich die Gerüchte dazu. Dass die Fachpresse spekuliert, was der Trendsetter unter den Smartphone-Herstellern Neues bringt, ist soweit normal. Doch in den letzten Jahren kommt es immer häufiger vor, dass schon Monate vor der Vorstellung des iPhones Fotos und Videos von Attrappen kursieren, die (vermeintlich) im Detail zeigen, wie genau das nächste iPhone aussehen wird. Doch woher kommen diese Attrappen und kann man sich darauf verlassen, dass das Design wirklich dem nächsten iPhone entspricht?

Die meisten Leaks stammen aus China

Wie genau Leaks entstehen, und was Apple dagegen unternimmt, können Sie hier nachlesen . Die Zusammenfassung: Die meisten Leaks entstehen durch Mitarbeiter von Zulieferern, die Teile aus den Fabriken stehlen und diese auf dem Schwarzmarkt anbieten. Anhand dieser Komponenten, zum Beispiel Teilen des Gehäuse, lassen sich Rückschlüsse auf der fertige Design ziehen. Eine andere Quelle für Leaks sind Abmessungen, die an Hüllenhersteller gegeben werden, damit diese rechtzeitig zum Verkaufsstart des neuen iPhones die passenden Hüllen anliefern können. Diese Abmessungen enthalten auch die Platzierung und Größe von Aussparungen, zum Beispiel für die Kamera. Damit lassen sich ebenfalls Dummies konstruieren.

Dummies in der Vergangenheit oft realistisch

Um zu beurteilen, wie akkurat diese Dummies das Design der neuen Modelle abbilden, lohnt sich ein Blick auf die letzten iPhone-Modelle. Zum iPhone X, iPhone XR und iPhone XS gab es bereits Dummys. Und rückblickend haben diese ziemlich präzise die Features der neuen Generation aufgezeigt. Das iPhone X wurde zwar fälschlicherweise iPhone 8 genannt, die Details im Design waren dennoch in den Dummies ersichtlich. Die Bildschirm-Notch auf der Vorderseite und die Doppel-Kamera auf der Rückseite waren korrekt, ebenso die Ausmaße des iPhone X.

Vergrößern Dieser Dummy eines iPhone X kursierte bereits einen Monat vor der offiziellen Vorstellung. © Macrumors.com

In der nachfolgenden Generation wurde schon vorher bekannt, dass es drei verschiedene Modelle geben wird. Auch diese Dummies waren sehr genau, was Abmessungen, Kamera-Positionierung etc. betrifft.

Gewöhnungsbedürftiges iPhone-11-Design

Gemessen daran können wir davon ausgehen, dass auch die iPhone 11-Dummies dem finalen Design sehr nah kommen werden. Demnach wird es wieder drei Modelle geben, zwei Ausführungen des teuersten Modells und eine etwas günstigere Variante, die mit weniger Features kommt. Der Look scheint sich im Vergleich zum Vorgänger kaum geändert zu haben, sogar die Display-Größen der Dummies sind identisch. Eine größere Änderung gibt es aber schon: Auf der Rückseite befindet sich eine quadratische Kamera-Ausbuchtung mit abgerundeten Ecken. Diese bietet Platz für bis zu drei Kameras bei den Premium-Modellen, das günstigere Modell hat nur zwei Kameras verbaut. Dass Apple trotzdem eine quadratische Ausbuchtung verbaut, soll wohl für einen einheitlichen Look sorgen.

Vergrößern Bei den Display-Größen soll sich im Vergleich zum Vorgänger nicht viel ändern. © Macrumors.com

Sollten diese Dummies wirklich das finale Design des iPhone 11 zeigen, dürfte die Präsentation des neuen Modells für einen kleinen Aufschrei in der Smartphone-Welt sorgen, wo das Design immer mehr Bedeutung gegenüber der Funktionalität gewinnt. Aber dass Apple, ein Konzern der bekannt dafür ist, Funktionalität auch mal dem Design unterzuordnen, bereit ist, diesen Schritt zu unternehmen, wäre eine interessante Entwicklung, die einen neuen Trend lostreten könnte. Wir sind gespannt. Mehr Gerüchte und Leaks zum iPhone 11 finden Sie hier.