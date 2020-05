René Resch

Akutell gibt es bei Mediamarkt und Saturn ein Tarif-Angebot inklusive dem iPhone 11 Pro und LTE-Flatrate zu Top-Konditionen.

Vergrößern iPhone 11 Pro + LTE-Flatrate für unter 25 Euro monatlich © Mediamarkt / Saturn

Bei Mediamarkt und Saturn gibt es wieder einige interessante Tarif-Deals. So gibt es aktuell das neue iPhone 11 Pro mit 256 GB Speicherplatz im Netz von O2 inklusvie LTE-Flaterate zu Top-Konditionen. Die Tarifkosten belaufen sich dabei monatlich auf 69,99 Euro. Für das iPhone 11 Pro zahlen Sie einmalig 99 Euro. Effektiv zahlen für den Tarif im Idealfall unter 25 Euro monatlich, wie wir an dieser Stelle erklären. Gültig ist der Tarif-Deal dabei noch bis zum 31. Mai 2020.



iPhone 11 Pro inklusive LTE-Flatrate im O2-Netz bei Mediamarkt – Saturn

Apple iPhone 11 Pro & LTE-Flat für 69,99 Euro: Die Details

Netz: O2



Datenvolumen: Unbegrenztes Datenvolumen mit LTE 225 Mbit/s



Telefonie- und SMS-Flatrate



EU-Roaming inklusive



Grundgebühr: 69,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 138,99 Euro (Gerät: 99 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Das iPhone 11 Pro erhalten Sie im Tarif „Free Unlimited Max mit Smartphone 20“ inklusive Highspeed-Datenvolumen-Flatrate und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 225 Mbit/s im Netz von Vodafone. Mit der Volumen-Flaterate und dem hohen LTE-Speed können Sie Dienste wie Video- und Musik-Streaming unterwegs ohne sich Sorgen um Ihr LTE-Volumen zu machen. Neben LTE-Flat erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate sowie EU-Roaming inklusive.

Effektivkosten: Im Idealfall zahlen Sie unter 25 Euro monatlich

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 99 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 69,99 Euro. Insgesamt bezahlen Sie also 1818,75 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein richtig starkes Tarif-Angebot handelt. Das Apple iPhone 11 Pro mit 256 GB Speicherplatz wird von den günstigsten Anbietern, je nach Farbe, zu Preisen zwischen 1249 - 1259 Euro angeboten. Wenn Sie also den Gerätepreis nun von den Gesamtkosten von 1818,75 Euro abziehen, zahlen Sie im Idealfall effektiv nur noch 559,75 Euro bzw. 23,32 Euro im Monat – also unter 25 Euro monatlich für das Top-iPhone inklusive LTE-Flatrate.



iPhone 11 Pro inklusive LTE-Flatrate im O2-Netz bei Mediamarkt – Saturn

Test zum iPhone 11 Pro

Man muss kein Apple-Fan sein, um zuzugeben, dass die Jungs aus Cupertino verdammt gute Smartphones bauen können. Performance, Verarbeitung, Design und Kamera sind jedes Jahr auf absolutem Top-Niveau. Man muss aber auch kein Apple-Hater sein, um zuzugeben, dass die neue iPhone-Generation eher langsame Evolution, als Revolution ist. Trotzdem gibt es einige gute Gründe, warum Ihr bei den neuen iPhone-Modellen zugreifen könnt. Die 5 Haupt-Gründe für das iPhone 11, iPhone 11Pro und iPhone 11 Pro Max zeigen wir euch in diesem Video.



