iPhone 11 Pro zum Tiefstpreis von 699 Euro bei Media Markt

Stephan Wiesend

Ab sofort bieten Media Markt und Saturn das iPhone 11 Pro mit 64 GB für niedrige 699 Euro an, ebenso der Saturn. Alle Infos.

Vergrößern Angebote für das iPhone Pro sind selten. © Apple

Ab sofort bietet der Händler Media Markt das iPhone 11 Pro 64 GB für günstige 699 Euro an. Und auch Saturn bietet das Modell so günstig an . Regulär kostet das Smartphone bei beiden Händlern sonst 849 Euro, auch bei anderen Dritt-Händlern bewegt sich der Preis in diesem Bereich. Ein nicht zu unterschätzendes Kaufargument für das iPhone 11 Pro: In der Verpackung findet sich das USB-C-Netzteil mit 18W, bei neuen iPhone-12-Modellen fehlt dieses Zubehör komplett. Das Angebot gilt nur für die Version in Nachtgrün, nicht für Silber, Gold und Space Grau.

Auch das etwas größere Modell mit 265 GB Speicherkapazität ist bei Media Markt und Saturn deutlich reduziert: von 1022 Euro auf 859 Euro. Wie beim Einsteiger-Modell gilt das Angebot nur für das nachtgrüne iPhone 11 Pro, nicht für die restlichen drei Farbvarianten.



