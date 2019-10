iPhone 11 Pro mit Unlimited-Tarif extrem günstig: über 860 Euro gespart

Dennis Steimels

Bei Media Markt bekommen Sie derzeit das iPhone 11 Pro mit unbegrenztem Datenvolumen besonders günstig. Sie sparen über 860 Euro! Hier finden Sie alle Details.

Vergrößern iPhone 11 Pro besonders günstig mit Tarif

Bei Media Markt erhalten Sie derzeit das iPhone 11 Pro inklusive O2-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen für einen extrem günstigen Preis. Denn bei O2 direkt zahlen Sie für das gleiche Angebot mindestens 862 Euro mehr! Für die 512-GB-Version zahlen Sie sogar ganze 908 Euro weniger als im O2-Shop.

iPhone 11 Pro mit Unlimited-Tarif: Angebot im Detail

Das iPhone 11 Pro mit 64 GB (alle Farben) kommt mit dem Tarif free unlimited im O2-Netz. Heißt: Sie bekommen unbegrenztes Datenvolumen mit maximaler LTE-Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s. Inklusive sind auch bis zu 23 GB EU-Roaming. Zusätzlich beinhaltet der Tarif natürlich eine Telefon- und SMS-Flat. Der Vertrag hat eine übliche Laufzeit von 24 Monaten und kostet in diesem Zeitraum monatlich 59,99 Euro. Für das iPhone 11 Pro zahlen Sie einmalig 99 Euro, die Anschlussgebühr beträgt 39,99 Euro. In Summe zahlen Sie innerhalb der zwei Jahre 1578,75 Euro. Das Angebot ist besonders attraktiv: Denn nur das iPhone 11 Pro 64 GB kostet bereits 1149 Euro . Für den O2-Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen zahlen Sie monatlich also nur knapp 17,91 Euro. Das ist mal eine Ansage! Würden Sie den Vertrag direkt bei O2 abschließen, würden Sie satte 2440,75 Euro zahlen, was einem Aufpreis von 862 Euro innerhalb der 24 Monate entspricht. Auf den Monat heruntergerechnet, würden Sie alleine für den Tarif schon 53,82 Euro an O2 überweisen.

Über 860 Euro gespart: iPhone 11 Pro 64 GB mit unbegrenzten Daten im O2-Netz

Natürlich können Sie das iPhone 11 Pro auch mit mehr Speicherplatz mit diesem Tarif auswählen. Für die 256-GB-Version zahlen Sie dann einmalig 249 Euro und mit 512 GB sind es 449 Euro einmalig . Auch diese beiden Angebote sind im Vergleich zum Tarif direkt von O2 besonders günstig und 880 Euro sowie 908 Euro günstiger.

Die Einzelrechnung

Dass das Media-Markt-Angebot besonders interessant ist, beweist auch die Einzelrechnung: Das iPhone 11 Pro mit 64 GB gibt es derzeit für rund 1139 Euro im Preisvergleich (Stand: 02.10.2019). Der O2-Tarif alleine kostet bei O2 effektiv monatlich 59,99 Euro . Das entspricht einem Gesamtbetrag von rund 2579 Euro. Beim Angebot von Media Markt sparen Sie auch hier ordentlich: ganze 1000 Euro!

Neuer Smartphone-Tarif

Anhand verschiedener Parameter wie gewünschtes Datenvolumen, Telefonie-Flatrate oder SMS-Flatrate finden Sie in unserem Tarifrechner den passenden Tarif für Ihr Smartphone . Sollten Sie auch ein neues Handy suchen, können Sie Ihr Wunschmodell auch gleich angeben und mitbestellen.

Darüber hinaus gibt Ihnen der PC-WELT-Netzmonitor wertvolle Informationen zur Netz-Geschwindigkeit der einzelnen Mobilfunkbetreiber sowie zu Netzqualität und Netzabdeckung .

Im Netzmonitor finden Sie einen aktuellen Überblick über die tatsächlich erzielten Download-und Upload-Geschwindigkeiten in den einzelnen Netzen sowie die Netzqualität. Gerade wenn Sie viel im Internet surfen oder Daten unterwegs streamen, ist vor allem eine geringe Ladezeit sowie eine niedrige Abbruchrate hilfreich. In diesen Punkten liegen die drei Konkurrenten nahezu gleichauf.

Anders sieht es bei der den durchschnittlich erreichten Down- und Upload-Geschwindigkeiten aus: Bei der Downloadgeschwindigkeit hat Vodafone klar die Nase vorn, gefolgt von der Telekom und auf dem dritten Platz O2. In puncto Upload-Geschwindigkeit belegt die Telekom den ersten Platz und verweist Vodafone und O2 auf die Plätze zwei und drei.