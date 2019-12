iPhone 11 Pro schaltet wohl nicht alle Ortungsdienste ab

Stephan Wiesend

Nach einer Meldung des IT-Profis Brian Krebs lassen sich beim iPhone Pro 11 die Ortungsdienste nur unzureichend deaktivieren.

Vergr├Â├čern Ortungsdienste kann man wahlweise einzeln oder komplett deaktivieren

Der Autor des Blogs "Krebs On Security" gilt als einer der renommiertesten Fachleute f├╝r IT-Sicherheit. Kritik an Apple wiegt da umso schwerer, wenn es sich auch um ein eher seltsames als besorgniserregendes Problem handelt. Wie Brian Krebs n├Ąmlich bei einem neuen iPhone 11 Pro auffiel , scheint es fast unm├Âglich zu sein, die Ortungsfunktionen komplett zu deaktivieren ÔÇô┬ázumindest, wenn man sie per Auswahlmen├╝ abschalten will. Wie Krebs in einem Video vorf├╝hrt, geht es nicht um die Komplett-Deaktivierung aller Dienste: Schaltet man alle Ortungsdienste ├╝ber die Einstellung Datenschutz unter ÔÇ×OrtungsdiensteÔÇť komplett ab, werden diese zuverl├Ąssig gestoppt.

Der Vorwurf:

Was aber anscheinend nicht funktioniert, ist die manuelle Deaktivierung aller einzelnen Ortungsdienste. L├Ąsst man den Schalter auf ÔÇ×EinÔÇť und deaktiviert manuell alle einzelnen Eintr├Ąge, sollten eigentlich ebenfalls alle Ortungsdienste stumm geschaltet sein. Deaktivieren kann man hier neben den Apps eine Vielzahl an Systemdiensten wie ÔÇ×Standort teilenÔÇť, ÔÇ×MobilfunknetzsucheÔÇť und ÔÇ×SystemanpassungÔÇť. Auch nach der Deaktivierung wirklich aller Dienste wurde im iPhone 11 von Krebs aber in der Men├╝leiste weiter das kleine Symbol eingeblendet, das eine Ortung anzeigt.

Krebs informierte Apple ├╝ber diese Unstimmigkeit, nach seiner Einsch├Ątzung ein Sicherheitsproblem oder zumindest ein Fehler beim Schutz der Privatsph├Ąre. Apple sieht dies aber anders. Ein Apple-Mitarbeiter sah hier keine Unstimmigkeit und das System verhalte sich wie zu erwarten ÔÇô schlie├člich habe Krebs die Ortungsdienste nicht komplett ausgeschaltet. Die Ortungsdienste seien schlie├člich weiter aktiviert und das Symbol erscheine f├╝r Systemdienste, die man ├╝ber die Einstellung nicht ausschalten k├Ânne bzw. die daf├╝r gar keine Benutzeroberfl├Ąche bieten. Eine Antwort, die Krebs nicht befriedigte. Schlie├člich bleibt offen, um welche Systemdienste es sich da nun handeln k├Ânnte. Er hofft aber, von Apple noch eine etwas detailliertere Antwort zu erhalten.

Unsere Meinung:

Der Artikel von Krebs blieb nicht ohne Kritik , nimmt er es mit seiner Beanstandung doch etwas sehr genau. Er hat nach unserer Meinung aber nicht ganz unrecht: Kann man ├╝ber eine Systemeinstellung Systemdienste deaktivieren, geht wohl jeder davon aus, dass er hier wirklich alle Dienste auch aufgelistet sieht und auch alle deaktivieren kann. Der Standpunkt von Apple ist aber ebenso berechtigt, funktioniert die Komplettaktivierung aller Ortungsfunktionen ├╝ber den Auswahl-Button ja anscheinend problemlos. Einige Fragen bleiben aber noch offen. Warum nur das iPhone Pro 11 betroffen ist, bleibt r├Ątselhaft und ebenso ist unklar, um welche Dienste oder Module es sich handelte.