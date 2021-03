iPhone 11 bei Aldi zum Top-Preis - lohnt sich der Kauf?

René Resch

Beim Discounter Aldi Nord gibt es ab dem 25.3. das Apple iPhone 11 mit 128 GB Speicherplatz für 699 Euro. Ob es sich tatsächlich um einen guten Deal handelt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Vergrößern iPhone 11 für 699 Euro bei Aldi - lohnt sich der Deal? © Apple

Der Discounter Aldi Nord bietet in seinem Online-Store ab Donnerstag, den 25. März 2021 das iPhone 11 von Apple mit 128 GB Speicherplatz inklusive 10 Euro Startguthaben für Aldi Talk an. Und zwar zum Angebotspreis von 699 Euro statt der ursprünglichen UVP von 849 Euro - vermeintlich eine Ersparnis von 150 Euro. Ist das iPhone-Angebot bei Aldi aber tatsächlich ein guter Deal?

iPhone 11 inkl. 10 Euro ALDI-Talk-Startguthaben für 699 Euro

Apple iPhone 11: Lohnt sich der Kauf?

Beim Blick in unseren Preisvergleich zeigt sich, dass andere Anbieter günstiger sein können. So ist der aktuell günstigste Preis hier 684,90 Euro. Hier ließe sich noch argumentieren, dass der Preis nur minimal höher als beim günstigsten Anbieter wäre, aber selbst der Bonus an 10-Euro-Startguthaben für Aldi Talk unterbietet die anderen Anbieter nicht. Zudem gibt es aktuell auch tolle Angebote anderer Hersteller, die attraktiver sind. So läuft noch für kurze Zeit bei Media Markt und Saturn die iPhone-Week mit Angeboten zum iPhone 11 Pro mit 64 GB Speicherplatz für nur 699 Euro.

iPhone 11 Pro zum Tiefstpreis von 699 Euro bei Media Markt

Wenn Sie also auf das Plus von 64 GB Speicherplatz verzichten können, erhalten Sie das Apple-Smartphone mit besserem Display, besseren Kameras und längerer Akkulaufzeit. Müssten wir bei dem Preis entscheiden, würden wir eher zur Pro-Variante von Apple tendieren. Hier bekommen Sie mehr für Ihr Geld. Falls Sie dennoch mit dem iPhone 11 liebäugeln, dann gibt es günstigere Anbieter. Es ist auch davon auszugehen, dass das iPhone 11 in nächster Zeit noch günstiger zu haben sein wird.

Apple iPhone 11 im Detail

Im Folgenden haben wir einige technische Details zum iPhone 11 von Apple für Sie aufgelistet:

Technische Details: Betriebssystem iOS mit 64-Bit Prozessor Apple Octa-Core A13 Bionic Chip mit 64-Bit Architektur Frequenzbereich Quad-Band-GSM mit LTE Speicherkapazität 64 GB Erweiterbarer Speicher Online über iCloud SIM-Kartentyp Nano und eSIM

