iPhone 11 im Aldi-Angebot - lohnt sich der Kauf?

Beim Discounter Aldi Nord gibt es ab dem 25.3. das Apple iPhone 11 mit 128 GB Speicherplatz für 699 Euro. Ob es sich tatsächlich um einen guten Deal handelt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Der Discounter Aldi Nord bietet in seinem Online-Store ab Donnerstag, den 25. März 2021 das iPhone 11 von Apple mit 128 GB Speicherplatz inklusive 10 Euro Startguthaben für Aldi Talk an. Und zwar zum Angebotspreis von 699 Euro statt der ursprünglichen UVP von 849 Euro - vermeintlich eine Ersparnis von 150 Euro. Ist das iPhone-Angebot bei Aldi aber tatsächlich ein guter Deal?

iPhone 11 inkl. 10 Euro ALDI-Talk-Startguthaben für 699 Euro

Apple iPhone 11: Lohnt sich der Kauf?

Beim Blick in unseren Preisvergleich zeigt sich, dass andere Anbieter günstiger sein können. So ist der aktuell günstigste Preis hier ab 657 Euro. Doch warum sind andere Händler so viel preiswerter? Die meisten Ebay-Anbieter oder An-/Verkaufswebseiten verkaufen Smartphones mit dem Zusatz "Differenzbesteuerung nach § 25a UStG ". Der Grund: Der Verkäufer ist ein Wiederverkäufer des Smartphones, das er in der Regel von einem Privatkunden erworben hat – etwa aus einer Vertragsverlängerung oder es war ungewolltes Geschenk. Dadurch, dass er ein Wiederverkäufer ist, unterliegt nur die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis der Umsatzsteuer, weshalb Geräte wie dieses iPhone 11 für Sie als Endkunden günstiger werden.

Nachteil für Selbstständige : Da der Händler die Mehrwertsteuer nicht auf der Rechnung ausweisen darf – sondern nur den Gesamtbetrag inklusive Umsatzsteuer – können vorsteuerabzugs-berechtigte Selbstständige und Firmen sich die Mehrwertsteuer nicht vom Finanzamt erstatten lassen. Den Kaufpreis selbst kann man aber absetzen.

Generell ist das Aldi-Angebot gar nicht schlecht, es liegt aber auf dem Niveau anderer Händler. So gibt es das iPhone 11 mit 128 GB Speicher bei Mindfactory für 690 Euro , bei Amazon gibt es das Gerät wie bei Aldi für 699 Euro .

Weil Geräte bei Aldi meist schnell ausverkauft sind, können wir nur sagen: Keine Panik! Sie verpassen kein Knaller-Angebot. Das iPhone 11 128 GB bekommen Sie woanders günstiger oder zum gleichen Preis.



Apple iPhone 11 im Detail

Im Folgenden haben wir einige technische Details zum iPhone 11 von Apple für Sie aufgelistet:

Technische Details: Betriebssystem iOS mit 64-Bit Prozessor Apple Octa-Core A13 Bionic Chip mit 64-Bit Architektur Frequenzbereich Quad-Band-GSM mit LTE Speicherkapazität 64 GB Erweiterbarer Speicher Online über iCloud SIM-Kartentyp Nano und eSIM

