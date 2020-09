iPhone 12: Leaks bestätigen Launch-Termin

Kris Wallburg

Nach Monaten des Rätselratens scheint sich entgültig ein Datum für die diesjährige iPhone-Keynote abzuzeichnen. Immer mehr Quellen bestätigen, dass das iPhone 12 an diesem Tag im Oktober vorgestellt wird.

Vergrößern So (oder so ähnlich) könnte das iPhone 12 aussehen. © Jonas Dähnert

Eine Apple-Keynote haben wir gerade erst hinter uns, doch die nächste steht schon vor der Tür. Denn während das "Time flies"-Event hauptsächlich die Apple Watch, das iPad und Apples Services thematisierte, steht das neue iPhone 12 noch aus. Aber nicht mehr lange, glaubt man den diversen Gerüchten und Leakern. Die scheinen sich zunehmend einig zu sein, dass die nächste Keynote am 13. Oktober stattfinden ist.

Wie The 8-Bit berichtet , bestätigen mehrere Quellen dieses Datum. In einer internen Präsentation des CEO von British Telecom heißt es, bis zum Start des iPhone 12 seien es nur noch Tage. Teilgenommen hat auch Apples Eddie Cue.

Laut Appleinsider soll der Verkauf des iPhone 12 am 16. Oktober starten, zumindest laut einem Informanten, der für einen Mobilfunkbetreiber in den Niederlanden arbeitet. Und auch Macrumors bezieht sich auf eine Quelle, die den 13. Oktober als Event-Termin bestätigt.

Diese Angaben decken sich mit den Aussagen prominenter Leaker. Laut Jon Prosser findet das Event am 13. Oktober statt, Vorbestellungen starten am 16. Oktober und der Verkaufsstart ist am 23. Oktober. Und auch der Leaker Evan Blass veröffentlichte die E-Mail eines Mobilfunkanbieters, welche diese Daten bestätigt.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, werden die ersten Käufer in einem Monat schon das neue iPhone 12 in der Hand halten. Eine Übersicht, was wir schon über das iPhone 12 wissen und welche Gerüchte über das Design und neue Features im Umlauf sind, finden Sie hier.