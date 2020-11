iPhone 12 Mini und 12 Pro Max heute vorbestellen

Dennis Steimels, Halyna Kubiv

Der offizielle Vorverkauf des iPhone 12 Mini und des 12 Pro Max beginnt heute um 14 Uhr - wir sagen Ihnen, wie Sie die neuen Apple-Handys bekommen!

Vergr√∂√üern iPhone 12 Mini und Pro Max vorbestellen © Apple

Apple hat am 13. Oktober seine vier neuen Modelle der iPhone-12-Reihe vorgestellt . W√§hrend Sie das iPhone 12 und 12 Pro bereits kaufen k√∂nnen, startet der¬†offizielle¬†Vorverkauf bei Apple¬†f√ľr das iPhone 12 Mini sowie das iPhone 12 Pro Max erst heute am Freitag, den 6 November um 14 Uhr. Ab dem 13. November sind die Ger√§te dann erh√§ltlich. Deshalb hei√üt es: Wecker stellen und schnell sein! Denn die schnellste und sicherste Quelle, an das neue iPhone 12 Mini oder 12 Pro Max¬†zu kommen, ist Apple selbst . In den ersten Wochen √ľbernimmt der Hersteller den Verkauf beinahe komplett, die Mobilfunkanbieter erhalten bestimmte Chargen der Ger√§te, diese lassen sich mit einem Tarif vorbestellen - etwa bei preisboerse24 . Das Portal nimmt bereits seit Wochen Bestellungen an mit vielen verschiedenen Tarifen zur Auswahl. Auch bei Telekom , O2 oder Vodafone k√∂nnen Sie eine der neuen Modelle vorbestellen beziehungsweise reservieren.

Hier das iPhone 12 Mini oder iPhone 12 Pro Max bei Apple vorbestellen



Tipps f√ľr die Bestellung direkt¬†bei Apple

Damit Sie heute ab 14 Uhr das gew√ľnschte Ger√§t mit Sicherheit vorbestellen k√∂nnen, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten. √úberpr√ľfen Sie in der Apple-Store-App oder auf der Webseite des Apple Stores , ob Ihre Adress- und Kreditkarten-Daten aktuell sind und die Kreditkarte verifiziert ist. Seit dem Verkaufsstart¬†des iPhone X kursiert die M√§r, dass die App in Sachen Vorbestellung etwas schneller ist als die Webseite, wie immer ist diese Angabe ohne Gew√§hr, denn diese Berichte basieren auf Erfahrungen einzelner Nutzer.

Wenn die App meldet, dass die n√§chstm√∂gliche Zustellung des iPhones 12 zwei Wochen nach hinten gerutscht ist, kann man noch die n√§chstgelegenen Apple Stores √ľberpr√ľfen: Zum Verkaufsstart eines Ger√§ts erhalten einzelne Filialen eine bestimmte Menge an neuen iPhones oder Apple Watches, dort schauen jedoch nicht die Menschen aus ganz Deutschland (√Ėsterreich oder der Schweiz), sondern K√§ufern aus der Gegend. Es kann sein, dass das gew√ľnschte Modell im Store in der N√§he noch verf√ľgbar zur Reservierung ist.

Ein Tipp der letzten Hoffnung: Versuchen Sie mit einer anderen Farbe bzw. Speichergr√∂√üe. Erfahrungsgem√§√ü sind die Ger√§te in Schwarz und in den neuen Farben wie Pacific Blau recht beliebt, auch die Einstiegsgr√∂√üen von 64 GB oder 128 GB sind schnell vergriffen. Wir w√ľnschen Ihnen viel Gl√ľck.

Das iPhone 12 (Pro) ist bereits verf√ľgbar, hier finden Sie die besten Angebote

iPhone 12 64 GB (Schwarz) bei Amazon

iPhone 12 Pro 512 GB (Graphit) bei Amazon