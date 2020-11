iPhone 12 Mini und 12 Pro Max in ersten Hands-On-Videos

Kris Wallburg

Erste Videos zeigen das neue iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 Mini im direkten Vergleich. Vor allem das Mini macht dabei eine ungewöhnliche, aber gute Figur.

Vergrößern Neben dem Pro Max wirkt das 12 Mini fast wie ein Spielzeug. © Apple

Während unsere Redaktion noch auf die Testgeräte wartet, haben einige Glückliche schon das neue iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max in die Hände bekommen. In ersten Hands-On-Videos zeigt sich, wie breit das Spektrum an iPhones geworden ist. Das iPhone 12 Pro Max ist mit 6,7 Zoll das größte iPhone aller Zeiten, direkt daneben wirken die 5,4 Zoll des iPhone 12 Mini fast wie ein Spielzeug. Dabei ist gerade das Mini für viele Kunden eine interessante neue Alternative. Sei es aufgrund der körperlichen Voraussetzungen (für eine einhändige Bedienung des Pro Max müssen Ihre Hände bemerkenswert groß sein) oder einfach persönliche Vorliebe, viele Smartphone-Nutzer bevorzugen ein handliches Gerät.

Das ist auch den Testern von "The Verge" aufgefallen. Das iPhone 12 Mini liegt ihnen zufolge erstmal ein wenig merkwürdig in der Hand, weil das kleine Format heutzutage ungewohnt ist. Auch das Tippen auf dem kleinen Bildschirm setzt ein wenig Eingewöhnungszeit voraus. Dafür ist die einhändige Bedienung deutlich bequemer und sorgt dafür, dass Ihr iPhone nicht in Ihrer Hand "rutschen" muss, wenn Sie zum Beispiel die Mitteilungszentrale öffnen möchten. Das iPhone 12 Pro Max dagegen ist für diejenigen, die Smartphones in diesem Format gewohnt sind, nichts Ungewöhnliches. Wenn Sie Wert auf ein Display mit über 6 Zoll legen, kommen Sie wahrscheinlich um eine Bedienung mit beiden Händen nicht herum.

iPhone 12 Mini – Der eigentliche Star der Keynote



In den Hands-On-Videos von "The Verge" und "Engadget" können Sie sich einen ersten Überblick darüber verschaffen, was Sie mit dem iPhone 12 Mini und Pro Max erwartet.