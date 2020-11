iPhone 12 Mini und 12 Pro Max jetzt vorbestellen

Dennis Steimels, Halyna Kubiv

Der offizielle Vorverkauf des iPhone 12 Mini und des 12 Pro Max ist um 14 Uhr gestartet - wir sagen Ihnen, wie Sie die neuen Apple-Handys bekommen!

Vergr√∂√üern iPhone 12 Mini und Pro Max vorbestellen © Apple

Apple hat am 13. Oktober seine vier neuen Modelle der iPhone-12-Reihe vorgestellt . W√§hrend Sie das iPhone 12 und 12 Pro bereits kaufen k√∂nnen, startete der¬†offizielle¬†Vorverkauf bei Apple¬†f√ľr das iPhone 12 Mini sowie das iPhone 12 Pro Max erst heute am Freitag, den 6 November um 14 Uhr. Ab dem 13. November sind die Ger√§te dann erh√§ltlich. Die schnellste und sicherste Quelle, an das neue iPhone 12 Mini oder 12 Pro Max¬†zu kommen, ist Apple selbst . In den ersten Wochen √ľbernimmt der Hersteller den Verkauf beinahe komplett, die Mobilfunkanbieter erhalten bestimmte Chargen der Ger√§te, diese lassen sich mit einem Tarif vorbestellen - etwa bei preisboerse24 . Das Portal nimmt bereits seit Wochen Bestellungen an mit vielen verschiedenen Tarifen zur Auswahl. Auch bei Telekom , O2 oder Vodafone k√∂nnen Sie eine der neuen Modelle vorbestellen.

Hier das iPhone 12 Mini oder iPhone 12 Pro Max bei Apple vorbestellen

Der Ansturm auf das 12 Mini und das 12 Pro Max scheint nicht so groß zu sein, wie beim iPhone 12 und 12 Pro. Denn aktuell können Sie beide neuen Modelle vorbestellen und je nach Apple Store  mit Modell gleich am 13. November persönlich abholen. Wer die "Lieferung" auswählt, muss je nach gewähltem Modell ein paar Tage länger auf sein Gerät warten.



iPhone 12 Mini & 12 Pro Max g√ľnstiger bekommen

Ihr bisheriges iPhone k√∂nnen Sie √ľbrigens √ľber eine Gebrauchtb√∂rse zu Bargeld machen. Apple bietet hierzu sein sogenanntes ‚Äě Trade In ‚Äú Programm an, welches aber eher schlechte Konditionen bietet. Abh√§ngig von Alter und Modell bezahlen andere Dienste wie Flip4new , Rebuy oder Zoxs deutlich attraktivere Preise f√ľr ein gebrauchtes Ger√§t. Auch WirKaufens und Rankauf bieten Bares f√ľr gebrauchte Ger√§te und viele andere elektronische Ger√§te. Beim Kauf eines neuen iPhone12-Modells k√∂nnen Sie somit unterm Strich sparen, wenn Sie das bisher verwendete Smartphone ohnehin nicht mehr brauchen.

Tipps f√ľr die Bestellung direkt¬†bei Apple

Damit Sie das gew√ľnschte Ger√§t mit Sicherheit vorbestellen k√∂nnen, gibt es ein paar Kleinigkeiten zu beachten. √úberpr√ľfen Sie in der Apple-Store-App oder auf der Webseite des Apple Stores , ob Ihre Adress- und Kreditkarten-Daten aktuell sind und die Kreditkarte verifiziert ist. Seit dem Verkaufsstart¬†des iPhone X kursiert die M√§r, dass die App in Sachen Vorbestellung etwas schneller ist als die Webseite, wie immer ist diese Angabe ohne Gew√§hr, denn diese Berichte basieren auf Erfahrungen einzelner Nutzer.

Wenn die App meldet, dass die n√§chstm√∂gliche Zustellung des iPhones 12 zwei Wochen nach hinten gerutscht ist, kann man noch die n√§chstgelegenen Apple Stores √ľberpr√ľfen: Zum Verkaufsstart eines Ger√§ts erhalten einzelne Filialen eine bestimmte Menge an neuen iPhones oder Apple Watches, dort schauen jedoch nicht die Menschen aus ganz Deutschland (√Ėsterreich oder der Schweiz), sondern K√§ufern aus der Gegend. Es kann sein, dass das gew√ľnschte Modell im Store in der N√§he noch verf√ľgbar zur Reservierung ist.

Ein Tipp der letzten Hoffnung: Versuchen Sie mit einer anderen Farbe bzw. Speichergr√∂√üe. Erfahrungsgem√§√ü sind die Ger√§te in Schwarz und in den neuen Farben wie Pacific Blau recht beliebt, auch die Einstiegsgr√∂√üen von 64 GB oder 128 GB sind schnell vergriffen. Wir w√ľnschen Ihnen viel Gl√ľck.

Das iPhone 12 (Pro) ist bereits verf√ľgbar, hier finden Sie die besten Angebote

iPhone 12 64 GB (Schwarz) bei Amazon

iPhone 12 Pro 512 GB (Graphit) bei Amazon