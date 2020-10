iPhone-12-Preise aufgetaucht: Es wird günstiger

Simon Lohmann

Schon nächste Woche ist soweit: Endlich bekommen wir das lang ersehnte iPhone 12 zu Gesicht. Und kurz vor der Keynote ist nun auch das letzte große Geheimnis gelüftet worden - der Preis. Der Einstieg wird günstiger - aber nicht alle Modelle

Apple hat nun offiziell bestätigt, dass das iPhone 12 am 13. Oktober vorgestellt werden wird . Wenn Apple aber nicht noch ein paar Asse im Ärmel hat, wird die Keynote des iPhone 12 keine allzu große Überraschung werden: Design, Specs, Kamera, Modelle – alle Informationen dazu haben Leaker im Laufe der Zeit bereits aufgedeckt und mit der Öffentlichkeit geteilt. Wir haben für Sie alle bisher bekannten Informationen zum neuen Apple-Smartphone in einem großen iPhone-12-Artikel zusammengefasst .



iPhone 12 wird günstiger

Nun wurde anscheinend auch das letzte große Geheimnis um das iPhone 12 geleakt: der Preis. Der Twitter-Nutzer namens "Apple RUMORs" und selbst ernannte Apple-Analyst veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Post mit einer Preis-Liste der neuen iPhone-12-Geräte.

⚡️iPhone 12 PRICING⚡️ I got ✅✅✅



- 12 mini (5.4”) :

64GB $649

128GB $699

256GB $799



- 12 (6.1”) :

64GB $749

128GB $799

256GB $899



- 12 Pro (6.1”) :

128GB $999

256GB $1099

512GB $1299



- 12 Pro Max (6.7”) :

128GB $1099

256GB $1199

512GB $1399 — Apple RUMORs (@a_rumors1111) October 1, 2020

Das iPhone 12 Mini wird somit zum Marktstart rund 50 US-Dollar günstiger als vor einem Jahr das iPhone 11. Neben dem iPhone SE 2 und XR-Modellen wird nun immer deutlicher, dass Apple verstärkt auch Käufer mit geringer Kaufkraft ansprechen möchte. Dies trifft jedoch lediglich auf die iPhone 12 Mini zu. Das "reguläre" iPhone 12 steigt, dem Leak zufolge, im Preis um 50 US-Dollar. Wer ein iPhone 12 Pro oder ein iPhone 12 Pro Max haben möchte, muss wie gewohnt sogar eine stolze Summe von mindestens 1.000 US-Dollar ausgeben. Doch auch bei den Pro-Modellen plant Apple anscheinend – sofern der Leak stimmen sollte – eine Preissenkung. Zwar bleibt der Preis in der kleinster Speicherausführung (64GB) gleich, die 128GB - und 256GB-Varianten sinken im Preis aber um 50 US-Dollar.



Dass die Preise sinken, könnte auch was mit dem abgespeckten Lieferumfang zu tun haben. In diesem Jahr werden iPhone-12-Käufer nämlich auf bestimmtes Zubehör verzichten müssen.

Wie die deutschen Preise aussehen werden, kann man zurzeit noch nicht mit absoluter Gewissheit ermitteln. Die Preise in den USA werden wie gewohnt ohne Mehrwertsteuer angegeben. Die US-Dollar-Preise mit dem aktuellen Wechselkurs zu berechnen, würde wenig Sinn ergeben. So würde beispielsweise das iPhone 12 Mini mit 128 GB für 699 US-Dollar hier rund 688 Euro (exklusive Mehrwertsteuer) kosten. In der Vergangenheit hat sich Apple jedoch nicht unbedingt am aktuellen Wechselkurs orientiert. Die genauen Preise für Deutschland werden wir endgültig mit der Vorstellung des iPhone 12 in der nächsten Woche erfahren.