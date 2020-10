iPhone 12 (Pro): Stärkster Start seit iPhone 6

Peter Müller, Halyna Kubiv

Dass die iPhones kurz nach dem Verkaufsstart ausverkauft sind, ist nichts Neues. Apple hat sich selbst wohl übertroffen.

Vergrößern iPhone 12 © Apple

Starker Start: iPhone 12 und iPhone 12 Pro, die man seit letztem Freitag bestellen kann, sind offenbar von Anfang an sehr begehrt. In Taiwan war der Vorrat bei Providern bereits nach 45 Minuten ausverkauft, doch ist nicht bekannt, wie groß das Angebot war. Schon nach kurzer Zeit hatten sich aber praktisch weltweit die vom App Store angegebenen Lieferzeiten vom 23. Oktober bis weit in den November verschoben, einzelne Modellvarianten des iPhone 12 ausgenommen . Es sieht so aus, dass speziell in Asien die Modelle von 2020 sich so gut verkaufen wie zuletzt das iPhone 6 und 6 Plus, Apples erste wirklich große iPhones.

In Deutschland war das iPhone 12 Pro noch am Freitag schlecht zu bekommen. Bereits zwei Stunden nach dem Verkaufsstart haben sich die Lieferzeiten, vor allem beim Pazifikblau, bis in den November verschoben. Mit Stand 19. Oktober 10 Uhr sind besonders die silberne und goldene Variante beliebt, die Lieferzeiten für Deutschland betragen drei bis vier Wochen. Anders als in den USA ist hierzulande auch das iPhone 12 vergriffen, besonders die Einstiegsmodelle mit 64 GB Speicher sind bis zum 4. November vergriffen, quer durch alle Farbvarianten. Erst die iPhones mit 128 oder 256 GB kann man mit etwas Glück noch nächste Woche bekommen. Recht beliebt ist übrigens das iPhone 12 in Blau und in Grün: Darauf muss man bis zum 4. November warten, egal welche Speichervariante man nimmt.

Ob Apple sich selbst beim Verkaufsstart übertroffen hat und das iPhone 12 (Pro) sich besser verkauft als das iPhone 6, wird man etwas mittelbar erst Ende Januar wissen. Apple veröffentlicht um die Zeit seine Ergebnisse vom Weihnachtsquartal, an den Umsätzen kann man ableiten, wie viele iPhones der Hersteller verkauft hat. Die Preise haben sich übrigens nicht allzu sehr geändert: Beim Start kostete das iPhone 6 mit 16 GB Speicher 699 Euro.