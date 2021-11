iPhone 12 Pro jetzt mieten + 20 GB LTE-Tarif im Top-Angebot

Simon Lohmann

Der Mobilfunkanbieter Mobilcom-Debitel bietet zusammen mit dem deutschen Elektronik-Verleiher Grover das iPhone 12 Pro zu einem unschlagbaren Angebot an.

Vergrößern iPhone 12 Pro im Spezial-Angebot bei Mobilcom-Debitel © Shutterstock.com/Luis Molinero

Wenn sich Mobilfunkanbieter Mobilcom-Debitel mit Elektronik-Verleiher Grover zusammentut, kann man sich schon eigentlich fast vorstellen, was dabei am Ende herauskommt. Kurz gesagt: Ein Top-Smartphone zum Mieten inklusive Top-Tarif. In der Praxis bedeutet das: Sie mieten das iPhone 12 Pro (128 GB, in der Farbe Ihrer Wahl) und bekommen dazu einen Tarif mit 20 GB LTE-Datenvolumen und Telefon- und SMS-Flat - und das ganze für nur effektiv 47,27 Euro im Monat . Perfekt für alle, die die Vorteile des neuen iPhone-Designs genießen möchten und zudem im Monat viel Datenvolumen benötigen.

iPhone 12 Pro mit 20GB-LTE-Tarif und monatlich kündbar für effektiv 47,27 Euro

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Tarif: Green LTE 20 GB

Netz: Telefonica/O2

Datenvolumen: 20 GB LTE mit bis zu 225 Mbit/s

Telefon- & SMS-Flat



EU-Roaming inklusive



VoLTE und WLAN Call



Kein Anschlusspreis

Monatlich kündbar

So funktioniert der Deal

Sie mieten das iPhone 12 Pro in der Farbe Ihrer Wahl (Gold, Graphit, Pazifikblau oder Silber) für 1, 3, 6 oder 12 Monate (danach ist die Miete jeweils monatlich kündbar). Je länger Sie mieten, umso günstiger wird der Preis. In unserem Beispiel rechnen wir mit einer Mietdauer von mindestens 12 Monaten, der monatliche Mietpreis liegt dann bei 33 Euro , wobei Sie im ersten Monat mit dem Gutschein-Code " MDXGROVER99 " sogar nur 0,33 Euro zahlen. Somit kostet das iPhone 12 Pro im ersten Jahr für Sie nur 363,33 Euro. Zum Vergleich: Bei Amazon kostet das gleiche Gerät ohne Tarif derzeit 1.029 Euro.

Der 20-GB-LTE-Tarif kostet nur 16,99 pro Monat. Rechnen wir also die monatlichen Tarif-Kosten mit den durchschnittlichen monatlichen Gerätekosten zusammen, kommen wir für ein neues iPhone 12 Pro inklusive 20-GB-LTE-Tarif auf lediglich 47,27 Euro pro Monat. Übrigens: Der Tarif ist monatlich kündbar .

Was passiert nach Ende der Miete?

Um die Miete zu beenden, müssen Sie das iPhone 12 Pro nach Ablauf der Mindestmietdauer einfach kostenlos an Grover zurückschicken. Das Rücksendelabel können Sie im Grover-Kundenkonto herunterladen. Grover gibt jedoch an, dass das Paket "am besten einen Tag vor Fälligkeit der nächsten Mietzahlung in einem Paketshop abgegeben werden" sollte, damit kein weiterer Monat berechnet wird.

Auf Wunsch können Sie das iPhone 12 Pro nach der Mietzeit auch kaufen, dann geht das Gerät in Ihren Besitz über. Der Kaufpreis entspricht allerdings der aktuell UVP und ist damit etwas höher, als in anderen Shops. Der Vorteil hier ist jedoch, dass bereits alle gezahlten Mietraten auf den Kaufpreis angerechnet werden, weshalb der Preis, den Sie am Ende auf einmal bezahlen, sinkt. Auch können Sie das Gerät so lange mieten, bis Sie es am Ende gegen einen symbolischen Euro abkaufen können. Hier gibt es alle Infos dazu .



In welchem Zustand muss das iPhone 12 Pro bei Abgabe sein?

Obwohl Sie das iPhone 12 Pro nur mieten und nicht kaufen, sieht der Vertrag vor, dass Sie das Mietgerät so nutzen, "als gehöre es Ihnen". Kleine Kratzer und normale Gebrauchsspuren beseitigt Grover nach der Rücksendung kostenlos. "Bei starken Abnutzungserscheinungen sei jedoch eine Reparatur notwendig. In diesem Fall greift aber Grover Care und Grover übernimmt 90 Prozent der Reparaturkosten.

Warum ist mieten besser als kaufen?

Keine langfristigen Verpflichtungen: Wechseln Sie das Gerät oder den Vertrag so wie Sie möchten. Sie mieten zum Bruchteil des Kaufpreises Versicherung inklusive

