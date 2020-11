iPhone 12 Studio: Apple startet neue Webseite

Simon Lohmann

Kombinieren. Personalisieren. So beschreibt Apple seine neue Webseite, auf der Nutzer die neuen iPhone-12-Modelle mit den neuen Schutzhüllen und Mag-Safe-Features digital ausprobieren können.

Vergrößern Im "iPhone 12 Studio" können Sie die neuen Geräte digital entdecken. © Apple

Apple hat eine neue Webseite namens "iPhone 12 Studio" gestartet. Hier können Nutzer das neue iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max nach eigenem Belieben personalisieren. Suchen Sie eines der neuen Modelle aus, wählen Sie eine Farbe und kombinieren Sie es anschließend mit Apples neuen Hüllen und Mag-Safe-Zubehör.

Wer jedoch Apples neue Webseite " iPhone 12 Studio " über einen Desktop-Browser aufruft, wird wahrscheinlich etwas blöd aus der Wäsche schauen. "Diese Seite ist für Smartphones und Tablets optimiert." Allerdings wird unterhalb dieses Hinweises ein QR-Code angezeigt. Starten Sie einfach die Kamera-App und scannen Sie den QR-Code ein und öffnen Sie über das Pop-Up-Fenster die Webseite.

Obwohl die Webseite laut Apple "für Smartphones und Tablets optimiert" sein soll, mussten wir beim Ausprobieren feststellen, dass die Webseite extrem träge läuft. Die Bedienung ist zwar sehr intuitiv, allerdings verlangsamen Animationen und der Wechsel der Farben von Geräten und Zubehör die Nutzererfahrung. Wer es schneller – aber nicht ganz so stylisch – haben möchte, kann die iPhone-Geräte nach wie vor auch auf Apples "normaler" Webseite konfigurieren.

Offenbar hat sich Apple für die neue Seite bei der bereits bestehenden "Apple Watch Studio" inspirieren lassen. Seit einiger Zeit bietet der Hersteller für seine Smartwatches eine freie Wahl an Armbändern. Zusammen mit verschiedenen Gehäuse-Varianten und Farben sowie zwei Größen bekommt man zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Bei den iPhones ist zwar die Auswahl der möglichen Varianten nicht so groß, die Seite soll wohl einen ersten Eindruck der fertigen Konfiguration vermitteln und die Kunden an den eigenen Store binden.