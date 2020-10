iPhone-12-Wallpaper jetzt herunterladen: So geht's

Simon Lohmann

Apple hat auf dem Apple Event im Oktober eine Reihe neuer, bunter iPhone-12-Modelle präsentiert. Und das heißt: Es gibt auch wieder neue Wallpaper. Laden Sie sich hier die zehn neuen Hintergrundbilder auf Ihr iPhone herunter.

Vergrößern Bunte Vielfalt: Die neuen iPhone-12-Wallpaper © Apple

Bei so vielen neuen iPhone-Modellen kann man schonmal leicht die Übersicht verlieren. Im Rahmen des Oktober-Events hat Apple gleich vier neue iPhone-12-Modelle vorgestellt:

Was die neue iPhone-Generation so kann, wie viel sie kostet und wann man sie vorbestellen kann, haben wir im folgenden Video für Sie zusammengefasst:

Video-Beschreibung einblenden Gleich vier neue iPhone-12-Modelle gibt es dieses Jahr: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini. Da hat man echt die Qual der Wahl, auf jeden Fall sollte da für jeden etwas dabei sein. Wir haben euch alle wichtigen Infos über die neuen iPhone-12-Modelle zusammengefasst.



Zwar dauert es noch ein wenig, bis wir die ersten iPhone-12-Geräte selbst in den Händen halten können, wer aber nicht so lange warten will, kann sich bereits einen ersten Vorgeschmack verschaffen. Wie bei der Einführung einer neuen iPhone-Generation üblich, hat Apple auch beim iPhone 12 wieder zahlreiche neue, bunte und exklusive Hintergrundbilder kreiert. Diese sind zwar nur auf der iPhone-12-Generation standardmäßig installiert, um diese selbst ausprobieren zu können, müssen Sie sich jedoch kein neues iPhone 12 kaufen. Hier können Sie sich die neuen Hintergrundbilder herunterladen. Achtung, das Download beginnt sofort.