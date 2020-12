iPhone 12 hat wohl Mobilfunk-Probleme

Halyna Kubiv

Vor allem die Nutzer in den USA berichten über abgebrochene Mobilfunkverbindung, die Netze von AT&T und Verizon sind betroffen.

Das iPhone 12 und 12 Pro gibt es seit rund fünf Wochen auf dem Markt, es melden sich nun auch Nutzer , die Probleme mit den neuen Smartphones haben. So ist es vor allem in den USA einigen Käufern aufgefallen , dass die neuen Geräte plötzlich die Mobilverbindung verlieren und erst mit dem Ein- und Ausschalten vom Flugmodus ins mobile Netz kommen. Eine dauerhafte Lösung des Problems gibt es anscheinend nicht, die betroffenen Nutzer berichten davon, zunächst mal die Netzwerkeinstellungen zurückgesetzt zu haben und danach das komplette iPhone als neues Gerät konfiguriert. Nichts davon hat geholfen.

Wie verbreitet das Problem ist, lässt sich nicht sagen. Unter dem ursprünglichen Post im Apples Forum gibt es mittlerweile mehr als 600 Meldungen von Nutzern, die das gleiche Problem haben. Auch der entsprechende Beitrag bei Reddit hat mittlerweile über 400 Kommentare gesammelt. Offenbar hat das iPhone 12 bzw. der SIM-Provider dabei Probleme, von einer Funkmast sich in den Sendebereich der anderen einzuwählen. Die meisten Abbrüche geschehen nach Nutzer-Berichten beim Autofahren, einer konnte genau nachstellen, am welchen Ort sein iPhone die Verbindung verlieren wird.

Die beiden Berichte haben ziemlich viel Aufsehen erregt, so forschen sowohl Apple als auch die Mobilfunkanbieter in den USA nach möglichen Gründen für dieses Verhalten. In Deutschland haben die Kunden wohl etwas andere Probleme mit dem Mobilfunk : Der Mobilchip von Qualcomm versteht offenbar nicht alle Einstellungen der hiesigen Mobilfunkmasten, als Ergebnis sind in den 5G-Standorten nur LTE-Geschwindigkeiten möglich. In Apples Diskussionsforen auf Deutsch finden sich indes keine ähnlichen Problemberichte wie in den USA, hierzulande beklagen sich Nutzer eher um die Akkulaufzeiten des neuen Smartphones, vor allem wenn sich das neue iPhone im Mobilfunknetz befindet.