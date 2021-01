iPhone 12 im Preisverfall: 730 statt 899 Euro

Dennis Steimels

Gegenüber dem Apple-Preis sparen Sie satte 170 Euro! Wir sagen Ihnen, wo das iPhone 12 am günstigsten ist.

Vergrößern iPhone im Angebot © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Apple / Macwelt

Wenn Sie aktuell auf der Suche nach einem iPhone 12 sind, dann sollten Sie sich dieses Angebot ansehen . Denn hier zahlen Sie mit Einsatz eines Gutscheincodes nur knapp 730 Euro für ein neues iPhone 12 in Schwarz mit 64 GB Speicher. Bei Apple kostet das Handy 899 Euro – Sie sparen also satte 170 Euro ! Der Gutscheincode lautet PERFECTEBAY5 . Laut Preisvergleich gibt es aktuell keinen besseren iPhone-12-Preis.



Hier geht's zum Angebot: iPhone 12 64 GB in Schwarz für nur 730,55 Euro

Der Preis auf Ebay beträgt normalerweise 769 Euro. Geben Sie aber den Rabattcode PERFECTEBAY5 während des Bestellprozesses ein, sparen Sie fünf Prozent auf den Kaufpreis. Letztendlich zahlen Sie nur 730,55 Euro, der Versand ist kostenlos. Der Gutschein ist bis zum 31.12.2021 gültig oder solange der Vorrat reicht.

iPhone 12 im Test: Sie können auf das "Pro" verzichten



Darum ist das iPhone 12 so günstig

Der Ebay-Händler bietet ein neues und nie geöffnetes iPhone 12 sehr viel günstiger als die Konkurrenz an. Wie viele Händler auf Ebay oder verschiedene An- und Verkaufswebseiten verkauft der Händler das Apple-Handy mit dem Zusatz "Differenzbesteuerung nach § 25a UStG ". Der Grund: Der Verkäufer ist ein Wiederverkäufer des Smartphones, das er in der Regel von einem Privatkunden erworben hat – etwa aus einer Vertragsverlängerung oder ein ungewolltes Geschenk. Dadurch, dass er ein Wiederverkäufer ist, unterliegt nur die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis der Umsatzsteuer, weshalb Geräte wie dieses iPhone 12 für Sie als Endkunden günstiger werden.



Nachteil für Selbstständige: Da der Händler die Mehrwertsteuer nicht auf der Rechnung ausweisen darf – sondern nur den Gesamtbetrag inklusive Umsatzsteuer – können vorsteuerabzugsberechtigte Selbstständige und Firmen sich die Mehrwertsteuer nicht vom Finanzamt erstatten lassen. Den Kaufpreis selbst kann man aber absetzen.