iPhone 12 in vier Modellen: Alle Specs, alle Preise

Halyna Kubiv

Der Leaker Jon Prosser hat am Montag in seinem Video weitere Details zu dem kommenden iPhone 12 veröffentlicht.

Vergrößern Erste Prognosen für die iPhones von 2020 © Venturebeat / Ben Geskin

Der Leaker Jon Prosser hat seine Voraussagen zu dem kommenden iPhone-Portfolio spezifiziert. Zwar sind die Informationen in der ein oder in anderen Form schon bekannt, doch damit entsteht ein nachvollziehbares Bild der neuen Modelle. Wie schon beim iPhone 11 gibt es eine Unterteilung in das Einsteigermodell und die Pro-Modelle, mit dem einzigen Unterschied, das iPhone 11 ohne Pro gibt es nur in der Größe von 6,1 Zoll Bildschirmdiagonale, anscheinend wird das iPhone 12 die Lücke für die kleineren Bildschirme füllen und auch ein Modell mit 5,4 Zoll Bildschirmdiagonale führen.

Die Pro-Modelle werden dagegen etwas größer: Die aktuellen iPhone 11 Pro und 11 Pro Max messen 5,8 und 6,5 Zoll in der Bildschirmdiagonale, die Nachfolger erhalten dann bis zu 0,3 Zoll darauf: Das iPhone 12 Pro wird 6,1 Zoll messen – wie das aktuelle iPhone 11. Die Max-Variante wächst um 0,2 Zoll und wird 6,7 Zoll abmessen. Das Display der Pro-Reihe ist etwas hochwertiger, mit Super-Retina XDR, True Motion und 10-bit Farbtiefe, die normale 12-Reihe bringt eine etwas verbesserte Variante des OLED-Displays wie es schon in iPhone 11 eingebaut ist.

Geleakte Daten iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Display 5,4 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina OLED von BOE 6,1 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit, 120 Hz ProMotion 6,7 Zoll Super Retina XDR OLED von Samsung, 10 bit, 120 Hz ProMotion CPU Apple A14 Apple A14 Apple A14 Apple A14 Arbeitsspeicher 4GB 4GB 6GB 6GB Speicher 128, 256 GB 128, 256 GB 128, 256, 512 GB 128, 256, 512 GB Gehäuse Aluminum Aluminum Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Kamera Dual-Cam Dual-Cam Triple-Cam und LIDAR-Sensor Triple-Cam und LIDAR-Sensor Modem 5G 5G 5G 5G Preis (US-Dollar) $649, $749 $749, $849 $999, $1,099, $1,299 $1,099, $1,199, $1,399

Bei dem internen Speicher soll es auch ein Sprung nach oben geben: Statt 64 GB für Einsteiger-Modelle werden die neuen iPhones gleich 128 GB als Standard-Größe anbieten. Beim iPhone 12 reduziert sich also die Auswahl bis auf die zwei Varianten von 128 GB und 256 GB, beim iPhone 12 Pro wird die Speichersteigerung etwas harmonischer, statt von 64 GB auf 256 GB wie aktuell beim iPhone 11 muss sich der Käufer zwischen 128 GB und 256 GB entscheiden.

Vor allem das kleinste Modell des iPhone 12 scheint nachvollziehbar: Muss man momentan für das kleinste iPhone der 11-Reihe deutlich mehr zahlen. Apple verabschiedet sich von den LCD-Displays auch in den Einsteigermodellen, offenbar ist die Produktion so weit perfektioniert, dass ein OLED-Display sich nicht mehr gewichtig auf den Preis auswirkt, beim iPhone 11 musste man in dem Punkt noch Abstriche machen.

Laut Prosser werden die Pro-Modelle 6 GB RAM führen, die Einsteiger-Modelle bleiben bei den üblichen 4 GB RAM. Da Apple an manchen Stellen die Unterschiede wie LCD und OLED eliminiert, schafft es an einer anderen Anreize für teurere Smartphones. Die Konfiguration von 6 GB RAM und einem A-Chip ist zu genüge in der Praxis getestet – an einem iPad Pro der neuesten Generationen.

Die Kamera bleibt wohl der Hauptunterschied der Pro-Modelle: iPhone 12 bleibt bei der Doppelkamera wie sie schon im iPhone 11 zu finden war, das iPhone 12 Pro erhält neben den drei Objektiven noch der LIDAR-Sensor, der zum ersten Mal in den iPads Pro 2020 eingeführt wurde. Der neue Sensor ist in den Top-Modellen des iPhone nur noch logisch, setzt doch Apple verstärkt auf AR als Zukunftstechnologie. Mit dem neuen Sensor werden die Distanzmessungen der umgebenden Räume deutlich genauer, eine entscheidende Bedingung für die meisten AR-Anwendungen.

