iPhone 12 kommt in Dunkelblau statt Mitternachtsgrün

Halyna Kubiv

Das kommende iPhone 12 wird offenbar eine neue Farbvariante anbieten: Dunkelblau statt Mitternachtsgrün.

Vergrößern ipod Touch in Blau © Apple

Dies berichtet Macrumors mit Verweis auf Digitimes . Die taiwanische Branchenzeitung hat einen relativ durchwachsenen Erfolg bei den richtigen Vorhersagen bezüglich Apples Produktlinie, die ersten Hinweise auf eine neue Farbvariante des iPhone 12 sind bereits im Januar aufgetaucht. Bei jedem neuen iPhone-Modell setzt Apple auf äußere Unterscheidungsmerkmale des neuen Geräts, beim iPhone 11 Pro ist es ein auffallendes Kamera-Modul, genauso war es beim iPhone X. Aber auch Farben als Hinweise auf die Neuanschaffung nutzt der Hersteller gerne: Beim iPhone 6 war es beispielsweise Gold, beim iPhone 6S – Rosé Gold, beim iPhone 7 – Diamantenschwarz.

Anscheinend soll die neue Farbe das Mitternachtsgrün ersetzten, die Farbvariante bleibt wohl ein Alleinstellungsmerkmal eines iPhones 11 Pro.

Apple hatte auch schon früher blaue iPhones verkauft: Zum ersten Mal mit dem iPhone 5C – der Plastik-Produktlinie neben dem iPhone 5S. Zuletzt kehrte das Blau mit dem iPhone XR in die Regale im Apple Store zurück. Das iPhone 11 (ohne Pro) hat sechs Farbvarianten, statt Blau kann man dabei Violett auswählen. Noch vor den iPhones hatte der Hersteller unterschiedlichen iPod-Generationen in farbenfrohen Varianten präsentiert, den aktuellen iPod Touch der siebten Generation gibt es auch in Blau.



Vor knapp vier Jahren kursierten ähnliche Gerüchte: Das kommende iPhone 7 sollte in der neuen Farbe " Deep Blue " erscheinen. Allerdings hat die Quelle bei Macotakara dies nicht als endgültige Entscheidung bei Apple präsentiert, sondern als eine der Farbmöglichkeiten. Als andere Farbmöglichkeit hatte das japanische Magazin eine Variante vom Schwarz erwähnt, das deutlich dunkler sein sollte als damals aktuelle Space Grau; dies wurde dann anscheinend zu Diamantenschwarz beim iPhone 7.