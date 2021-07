iPhone 12 mit 120 GB-Tarif inklusive AirPods Pro und ein Jahr Netflix

Dennis Steimels

Das O2-Bundle: "iPhone 12, AirPods Pro, ein Jahr Netflix und satte 120 GB Datenvolumen im 5G-Netz" bietet ab 332 Euro Ersparnis. Hier gibt's alle Infos zum Deal.

Vergrößern iPhone 12 mit AirPods Pro gratis bei O2 inklusive 120 GB 5G-Tarif © Apple

O2 bietet derzeit ein attraktives iPhone-Bundle : So gibt es das aktuelle iPhone 12 mit 64 GB für einmalig nur einen Euro zusammen mit einem 5G-Tarif, der 120 GB Datenvolumen mitbringt. Zusätzlich erhalten Sie von O2 die überaus beliebten Bluetooth-In-Ears Airpods Pro gratis , die im Preisvergleich rund 200 Euro kosten. Außerdem bekommen Sie im Rahmen von " o2 Select & Stream " 12 Monate Streaming geschenkt: Sie können zwischen Netflix, Sky Go und O2 TV wählen.

Pro Monat kostet das Bundle 67,99 Euro. Wer das iPhone 12 inklusive Airpods Pro sucht, die volle Tarif-Leistung im 5G-Netz mit 120 GB Datenvolumen ausnutzen und zusätzlich ein Jahr lang einen der oben genannten Streaming-Dienste möchte, der fährt mit diesem Bundle mindestens 332 Euro günstiger, als die Produkte einzeln kosten würden, wie wir in unserer Einzelrechnung zeigen.



iPhone 12 im Tarif-Bundle: Das sind die Konditionen

Netz: O2



Tarif: O2 Free L Boost



Datenvolumen: 120 GB mit LTE und 5G / 300 Mbit/s



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr: 67,99 Euro pro Monat (ab 25. Monat nur 44,99 Euro)

Einmalige Gerätekosten: 1 Euro

Anschlussgebühr 39,99 Euro

Versandkosten: 4,99 Euro

Airpods Pro gratis

12 Monate Streaming gratis

Mit einem Datenvolumen von 120 GB und maximaler Geschwindigkeit von 300 Mbit/s im LTE- sowie 5G-Netz werden Sie Ihre Freude haben – Sie können unterwegs auch locker Videos und Filme etwa via Netflix und bester Qualität streamen oder auch größere Datenmengen mobil herunterladen. Ein solcher Tarif lohnt sich vor allem für Nutzer, die sich so gut wie keine Gedanken im aufgebrauchtes Datenvolumen machen möchten, die viel unterwegs sind und die maximale Leistung suchen. Inklusive sind natürlich auch eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Das iPhone 12 gibt es den Farben Schwarz und Weiß bei O2.



Die Einzelrechnung:

Über die Vertragslaufzeit von zwei Jahren gerechnet ergibt sich ein Gesamtpreis von 1677,74 Euro. Im Preisvergleich kostet das iPhone 12 mit 64 GB ab 700 Euro. Die Bluetooth-Kopfhörer Airpods Pro haben laut Preisvergleich einen Wert von etwa 190 Euro. Zusammen kostet die Hardware mindestens 890 Euro. Der Tarif O2 Free L Boost, der die Streaming-Dienste für 12 Monate gratis mitbringt , kostet alleine monatlich 44,99 Euro (+ Anschlusspreis von 39,99 Euro). Damit liegen die Einzelpreise bei insgesamt 2009,75 Euro. Das Bundle ist entsprechend 332 Euro günstiger.

Wer es kompakter mag – iPhone 12 Mini:

Bei O2 gibt es mit dem iPhone 12 Mini auch die kompakte Variante, die ebenfalls einmalig nur einen Euro kostet. Gratis dazu gibt es die Airpods der 2. Generation sowie ebenfalls den O2 Free L Boost mit 120 GB Datenvolumen im LTE- und 5G-Netz. Pro Monat kostet der Tarif 59,99 Euro.

