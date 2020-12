Halyna Kubiv

Das neue iPhone 12 mit dem 20-GB-Tarif von Vodafone können Sie zum effektiven Tarif-Preis von knapp 10 Euro erhalten.

Vergrößern iPhone 12 mit 20-GB-Tarif für 10 Euro im Monat © Macwelt

Aktuell gibt es einen interessanten Deal für das iPhone 12 mit 64 oder 128 GB Speicherplatz inklusive des Smart-XL-Tarifs von Vodafone zu Top-Konditionen. Die Tarifkosten belaufen sich monatlich dabei auf 39,99 oder 44,99 Euro. Für das iPhone 12 zahlen Sie einmalig 99,95 Euro für die 64-GB-Variante und 125,95 Euro für die 128-GB-Variante. Effektiv zahlen für den Tarif im Idealfall 10,32 Euro monatlich.

iPhone 12 im 20-GB-Tarif für 10,32 Euro Effektivpreis monatlich



Apple iPhone 12 (64 GB) für 99,95 € Zuzahlung

+ Vodafone Smart XL (500 Mbit/s) für 39,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 959,76 € (inklusive des erstattbaren Anschlusspreises von 39,99 Euro)

Hardwarekosten (einmalig): 99,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Monate: 1.099,7 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 45,82 € monatlich (ggf. 44,15 € nach der Rückerstattung vom Anschlusspreis)



Effektivpreis (eingerechnet 812 Euro im Macwelt-Preisvergleich ) => 11,99 € monatlich (10,32 Euro ohne Anschlusspreis)



Apple iPhone 12 (128 GB) für 129,95 € Zuzahlung

+ Vodafone Smart XL (500 Mbit/s) für 44,99 € monatlich

Tarifkosten über 24 Monate: 1.079,76 € (Anschlusspreis – 39,99 Euro)

Hardwarekosten (einmalig): 129,95 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Monate: 1.249,7 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 52,07 € monatlich (ggf. 50,04 € nach der Rückerstattung vom Anschlusspreis)

Effektivpreis (eingerechnet 878 Euro im Macwelt-Preisvergleich ) => 15,49 € monatlich (13,82 € ohne Anschlusspreis).



Das iPhone 12 erhalten Sie im Tarif „Smart XL“, was in etwa dem Red M von Vodafone entspricht. Der Vodafone-Tarif bietet ebenfalls die Verbindungen im 5G-Netz, soweit dieses verfügbar ist, die Download-Geschwindigkeiten betragen bis zu 500 Mbit/s im Netz von Vodafone, im Upload – 100 MBit/s. Sind die inbegriffenen 20 GB verbraucht, fallen die Geschwindigkeiten auf 32 Kbit/s. Neben dem Highspeed-Datenvolumen erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate sowie das EU-Roaming. Vodafone vertreibt den neuen Tarif für 49,99 Euro monatlich. In den ersten drei Monaten erhält man noch die Probe-Abos für Spotify, Deezer und BildPlus. Den Anschlusspreis von 39,99 Euro kann man sich in der Vodafone-App sieben Tage nach der Aktivierung rückerstatten lassen.



Effektivkosten: Im Idealfall zahlen Sie 10 Euro monatlich!

iPhone 12 im 20-GB-Tarif ab 10 Euro Effektivpreis monatlich

Test des iPhone 12

iPhone 12 im Macwelt-Test – Darum können Sie auf das "Pro" verzichten

Unser Fazit:

Gegenüber dem iPhone 11 hat Apple beim iPhone 12 wichtige Punkte verbessert. Das Smartphone hat einen neuen, kantigen und modernen Look, einen besseren Bildschirm und eine stärkere Kamera. Interessant ist, dass die Key-Features wie der besonders schnelle A14-Chip und 5G mit dem iPhone 12 Pro identisch sind. Heißt: Wenn Sie auf die Kamera-Features des Pro-Modells und den Edelstahl-Rahmen verzichten können, dann sollten Sie definitiv zum iPhone 12 greifen und sich den Aufpreis von über 240 Euro sparen. Besitzen Sie ein iPhone 11, dann können Sie getrost bei diesem Modell bleiben. Nur, wenn Sie die Vorteile von 5G nutzen wollen und das neue Design bevorzugen, dann lohnt sich ein Wechsel.



